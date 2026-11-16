Новини
Свят »
Украйна »
Руски удар по промишлен обект във Виницка област, има ранени в Суми
  Тема: Украйна

Руски удар по промишлен обект във Виницка област, има ранени в Суми

16 Ноември, 2026 05:11 802 2

  • украйна-
  • виницка област-
  • въздушна тревога-
  • балистична заплаха-
  • руски удар

По-голямата част от Украйна беше обхваната от въздушна тревога заради заплаха от балистично оръжие

Руски удар по промишлен обект във Виницка област, има ранени в Суми - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски удар е поразил обект на критично важната промишленост във Виницка област през нощта срещу понеделник, 16 ноември. При атаката няма пострадали, съобщи ръководителят на областната военна администрация Наталия Заболотна.

Поразеният обект не е назован. Заболотна посочи, че работата по ликвидирането на последиците е затруднена заради опасността от нови удари. „Ликвидирането на последиците се затруднява от заплахата за повторни удари“, заяви тя.

Въздушна тревога заради балистична заплаха

В 4:22 часа е обявена въздушна тревога в Киев. Впоследствие предупреждението обхваща по-голямата част от Украйна, с изключение на няколко западни и южни области.

Въздушните сили на Украйна съобщават за заплаха от използване на балистично оръжие от север. В 4:35 часа е обявено, че опасността от балистична атака е отменена, а в някои области отбой е даден още няколко минути по-рано.

В неделя, 15 ноември, община Суми беше атакувана от руски ракети за противовъздушна отбрана и FPV-та, използвани чрез оптични кабели, което доведе до двама пострадали, съобщиха от Групата за специални операции Суми

„Двама души бяха ранени в резултат на два регистрирани FPV удара в Суми и един в старейшина Стецковка. 22-годишен мъж беше хоспитализиран, след като получи множество наранявания, когато кола беше ударена, докато е била паркирана в квартал Ковпаковски на града. Освен това, 15-годишно момиче претърпя остра стресова реакция, след като беше ударена близо до частен дом в старейшината".

Групата за специални операции също така отбеляза, че вражески огън е повредил частен дом в Стецковка, но няма жертви.

В допълнение към превозното средство, няколко частни домове бяха повредени, включително стена, покрив и прозорци.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания