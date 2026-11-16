Руски удар по промишлен обект във Виницка област, има ранени в Суми

Руски удар е поразил обект на критично важната промишленост във Виницка област през нощта срещу понеделник, 16 ноември. При атаката няма пострадали, съобщи ръководителят на областната военна администрация Наталия Заболотна.

Поразеният обект не е назован. Заболотна посочи, че работата по ликвидирането на последиците е затруднена заради опасността от нови удари. „Ликвидирането на последиците се затруднява от заплахата за повторни удари“, заяви тя.

Въздушна тревога заради балистична заплаха

В 4:22 часа е обявена въздушна тревога в Киев. Впоследствие предупреждението обхваща по-голямата част от Украйна, с изключение на няколко западни и южни области.

Въздушните сили на Украйна съобщават за заплаха от използване на балистично оръжие от север. В 4:35 часа е обявено, че опасността от балистична атака е отменена, а в някои области отбой е даден още няколко минути по-рано.

В неделя, 15 ноември, община Суми беше атакувана от руски ракети за противовъздушна отбрана и FPV-та, използвани чрез оптични кабели, което доведе до двама пострадали, съобщиха от Групата за специални операции Суми

„Двама души бяха ранени в резултат на два регистрирани FPV удара в Суми и един в старейшина Стецковка. 22-годишен мъж беше хоспитализиран, след като получи множество наранявания, когато кола беше ударена, докато е била паркирана в квартал Ковпаковски на града. Освен това, 15-годишно момиче претърпя остра стресова реакция, след като беше ударена близо до частен дом в старейшината".

Групата за специални операции също така отбеляза, че вражески огън е повредил частен дом в Стецковка, но няма жертви.

В допълнение към превозното средство, няколко частни домове бяха повредени, включително стена, покрив и прозорци.

Източници: pravda.com.ua