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Москва съобщи за 57 унищожени украински дрона
  Тема: Украйна

Москва съобщи за 57 унищожени украински дрона

16 Ноември, 2026 05:29 520 1

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Руските власти заявиха, че безпилотните апарати са били свалени при приближаването им към столицата. Полетите на „Шереметиево“ остават ограничени

Москва съобщи за 57 унищожени украински дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските власти съобщиха за нова атака с дронове срещу Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин заяви, че от началото на 16 ноември са унищожени 57 безпилотни летателни апарата, летели към града. Последните 10 дрона са били прехванати при приближаването им към столицата.

„Отразена е атаката на още 10 безпилотни летателни апарата, летели към столицата“, съобщи Собянин. По думите му след унищожаването на апаратите аварийни екипи са започнали работа на местата, където са паднали отломки. Към последните официални съобщения няма потвърдени данни за загинали или пострадали в Москва.

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Най-малко 117 дрона за два календарни дни

Атаката започна още вечерта на 15 ноември. Тогава Сергей Собянин съобщи за общо 60 унищожени дрона, насочени към Москва. В първите часове на 16 ноември руските власти последователно обявиха за 15, 26 и 32 свалени апарата, преди броят да достигне 57. Така според съобщенията на московския кмет за двата календарни дни са унищожени общо 117 дрона.

Ограничения на московските летища

Атаката доведе и до временни ограничения във въздушния транспорт. Летище „Шереметиево“ продължава да приема и изпраща самолети само след съгласуване с компетентните органи заради ограниченията във въздушното пространство. На летище „Внуково“ ограниченията са отменени, а приемането и изпращането на самолети е възстановено.

Руските власти не са публикували данни за място на поражение в самата Москва или за нанесени значителни материални щети. Не е съобщено и кой стои зад атаката. Представените числа за унищожените дронове са част от официалните съобщения на руската страна и не са независимо потвърдени.

Източници: m24.ru, interfax.ru


Русия
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