Фон дер Лайен: Европа ще участва в преговорите за Украйна

Европа ще участва активно в бъдещите мирни преговори между Русия и Украйна, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя посочи формата „Е5 + ЕС“ като рамка за европейското участие.

„Европа ще участва активно в този процес чрез формата Е5 + ЕС. Междувременно ще осигурим максимална подкрепа за Украйна и максимален натиск върху Русия“, заяви фон дер Лайен.

Общ европейски екип

Решението Европа да бъде представена от общ екип беше взето от европейските лидери на среща в Дъблин на 13 ноември. В него ще участват институциите на Европейския съюз, както и Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че е необходимо европейските държави и институции да бъдат интегрирани в един екип и да говорят с един глас. Украинският президент Володимир Зеленски също посочи, че Европа трябва да има място на масата за преговори.

Форматът ще включва и Обединеното кралство, което напусна Европейския съюз, но е част от европейската коалиция, подкрепяща Украйна и обсъждаща бъдещи гаранции за сигурността ѝ.

Москва настоява за тристранни разговори

На 10 и 11 ноември представители на Русия, Украйна и Съединените щати проведоха разговори в Абу Даби. Европейски представители участваха в координационни срещи около процеса, но не бяха част от основния тристранен формат.

Русия настоява преговорите да останат във формат Русия–Украйна–Съединените щати. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че разговорите са тристранни, макар че Вашингтон и Киев поддържат отделни канали за координация с европейските държави.

Европейската комисия посочи, че бъдещите договорености трябва да зачитат суверенитета и териториалната цялост на Украйна и да включват надеждни гаранции за сигурността ѝ. Според комисията Европейският съюз, Украйна и Съединените щати ще продължат координацията си в преговорния процес.

Лидерите на Европейския съюз се очаква да обсъдят преговорите и финансовите нужди на Украйна на заседание на Европейския съвет на 26 и 27 ноември.

Източници: kyivindependent.com, apnews.com, washingtonpost.com