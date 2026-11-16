Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Украйна »
Фон дер Лайен: Европа ще участва в преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен: Европа ще участва в преговорите за Украйна

16 Ноември, 2026 05:34 853 47

  • урсула фон дер лайен-
  • европейски съюз-
  • преговори за украйна-
  • русия-
  • войната в украйна

Председателят на Европейската комисия посочи формата „Е5 + ЕС“ за европейското представителство в бъдещите разговори за край на войната

Фон дер Лайен: Европа ще участва в преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европа ще участва активно в бъдещите мирни преговори между Русия и Украйна, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя посочи формата „Е5 + ЕС“ като рамка за европейското участие.

„Европа ще участва активно в този процес чрез формата Е5 + ЕС. Междувременно ще осигурим максимална подкрепа за Украйна и максимален натиск върху Русия“, заяви фон дер Лайен.

Общ европейски екип

Решението Европа да бъде представена от общ екип беше взето от европейските лидери на среща в Дъблин на 13 ноември. В него ще участват институциите на Европейския съюз, както и Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че е необходимо европейските държави и институции да бъдат интегрирани в един екип и да говорят с един глас. Украинският президент Володимир Зеленски също посочи, че Европа трябва да има място на масата за преговори.

Форматът ще включва и Обединеното кралство, което напусна Европейския съюз, но е част от европейската коалиция, подкрепяща Украйна и обсъждаща бъдещи гаранции за сигурността ѝ.

Москва настоява за тристранни разговори

На 10 и 11 ноември представители на Русия, Украйна и Съединените щати проведоха разговори в Абу Даби. Европейски представители участваха в координационни срещи около процеса, но не бяха част от основния тристранен формат.

Русия настоява преговорите да останат във формат Русия–Украйна–Съединените щати. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че разговорите са тристранни, макар че Вашингтон и Киев поддържат отделни канали за координация с европейските държави.

Европейската комисия посочи, че бъдещите договорености трябва да зачитат суверенитета и териториалната цялост на Украйна и да включват надеждни гаранции за сигурността ѝ. Според комисията Европейският съюз, Украйна и Съединените щати ще продължат координацията си в преговорния процес.

Лидерите на Европейския съюз се очаква да обсъдят преговорите и финансовите нужди на Украйна на заседание на Европейския съвет на 26 и 27 ноември.

Източници: kyivindependent.com, apnews.com, washingtonpost.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания