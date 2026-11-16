Виена: Европа се озова „на детската маса“ в Абу Даби

Европа е била „на детската маса“ по време на преговорите за Украйна в Абу Даби. Това заяви австрийската министърка на външните работи Беате Майнъл-Райзингер в интервю за германския вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

„В Абу Даби Европа седеше на детската маса. Това не е най-славната картина“, каза Майнъл-Райзингер. Тя призова европейската преговорна екип да получи спешно общ и конкретен мандат, който да определи какви позиции може да защитава от името на Европейския съюз.

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Европейците са били извън основните разговори

Последният кръг от тристранни разговори между Русия, Украйна и САЩ се проведе в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Европейски представители са били в Обединените арабски емирства, но не са участвали пряко в обсъжданията. Американската и украинската делегация са провеждали отделни консултации с тях, докато руската страна не е осъществявала контакт с европейските представители.

Според австрийската министърка европейските държави са показали единство по отношение на подкрепата за Украйна и санкциите срещу Русия, но не са направили следващата стъпка – да заявят готовност за пряк дипломатически диалог.

Четири направления за европейската позиция

„Нужни са ни и двете – твърдост и диалог. Сега най-после има преговорен екип, който трябва да седне на масата на следващия кръг“, заяви Майнъл-Райзингер.

Австрия предлага преговорната работа да бъде разделена на четири направления: политика, сигурност, хуманитарни въпроси и икономика. Политическото направление трябва да координира действията между ЕС и НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и „коалицията на желаещите“.

В сферата на сигурността Виена поставя въпросите за прекратяване на огъня, наблюдението за спазването му и гаранциите за Украйна. Икономическата част трябва да съчетае инструментите за натиск със стимули за траен мир и възстановяване.

Майнъл-Райзингер допусна и обсъждане на руските интереси в областта на сигурността, но заяви, че Европа няма да позволи на Москва едностранно да определя новия ред за сигурност на континента. Тя предложи за наблюдение на евентуално прекратяване на огъня да бъдат използвани съществуващите механизми на ОССЕ.

Съставът на европейския екип вече е определен

Лидерите на ЕС се договориха на 13 ноември в Дъблин европейският екип да включва представители на институциите на съюза и на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания. Според председателя на Европейския съвет Антониу Коща екипът трябва да координира участието на Европа и да осигури единна позиция в дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Австрийската министърка определи участието на петте държави като оправдано от техния военен и политически принос, но подчерта, че присъствието на институциите на ЕС е необходимо, за да бъде представен целият съюз, а не само отделни столици.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма да поставя условия за състава на европейската група. По думите му обаче руската страна ще преценява участието на европейците според реалните им намерения и готовността им да допринесат за мирния процес.

Предложението на Австрия трябва да бъде представено на заседанието на външните министри на ЕС. Европейските лидери ще обсъдят допълнително ролята на съюза в преговорите на заседанието си на 26 и 27 ноември.

Източници: euronews.com