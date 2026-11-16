Новини
Свят »
Австрия »
Виена: Европа се озова „на детската маса“ в Абу Даби
  Тема: Украйна

Виена: Европа се озова „на детската маса“ в Абу Даби

16 Ноември, 2026 06:11 757 12

  • беате майнъл-райзингер-
  • преговори за украйна-
  • абу даби-
  • европейски съюз-
  • русия

Виена настоява европейската преговорна екип да получи общ мандат за разговорите за Украйна. Предложени са четири направления за бъдещата европейска позиция

Виена: Европа се озова „на детската маса“ в Абу Даби - 1
Снимка: vovworld.vn
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа е била „на детската маса“ по време на преговорите за Украйна в Абу Даби. Това заяви австрийската министърка на външните работи Беате Майнъл-Райзингер в интервю за германския вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

„В Абу Даби Европа седеше на детската маса. Това не е най-славната картина“, каза Майнъл-Райзингер. Тя призова европейската преговорна екип да получи спешно общ и конкретен мандат, който да определи какви позиции може да защитава от името на Европейския съюз.

Още новини от Украйна

Европейците са били извън основните разговори

Последният кръг от тристранни разговори между Русия, Украйна и САЩ се проведе в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Европейски представители са били в Обединените арабски емирства, но не са участвали пряко в обсъжданията. Американската и украинската делегация са провеждали отделни консултации с тях, докато руската страна не е осъществявала контакт с европейските представители.

Според австрийската министърка европейските държави са показали единство по отношение на подкрепата за Украйна и санкциите срещу Русия, но не са направили следващата стъпка – да заявят готовност за пряк дипломатически диалог.

„Нужни са ни и двете – твърдост и диалог. Сега най-после има преговорен екип, който трябва да седне на масата на следващия кръг“, заяви Майнъл-Райзингер.

Четири направления за европейската позиция

Австрия предлага преговорната работа да бъде разделена на четири направления: политика, сигурност, хуманитарни въпроси и икономика. Политическото направление трябва да координира действията между ЕС и НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и „коалицията на желаещите“.

В сферата на сигурността Виена поставя въпросите за прекратяване на огъня, наблюдението за спазването му и гаранциите за Украйна. Икономическата част трябва да съчетае инструментите за натиск със стимули за траен мир и възстановяване.

Майнъл-Райзингер допусна и обсъждане на руските интереси в областта на сигурността, но заяви, че Европа няма да позволи на Москва едностранно да определя новия ред за сигурност на континента. Тя предложи за наблюдение на евентуално прекратяване на огъня да бъдат използвани съществуващите механизми на ОССЕ.

Съставът на европейския екип вече е определен

Лидерите на ЕС се договориха на 13 ноември в Дъблин европейският екип да включва представители на институциите на съюза и на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания. Според председателя на Европейския съвет Антониу Коща екипът трябва да координира участието на Европа и да осигури единна позиция в дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Австрийската министърка определи участието на петте държави като оправдано от техния военен и политически принос, но подчерта, че присъствието на институциите на ЕС е необходимо, за да бъде представен целият съюз, а не само отделни столици.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма да поставя условия за състава на европейската група. По думите му обаче руската страна ще преценява участието на европейците според реалните им намерения и готовността им да допринесат за мирния процес.

Предложението на Австрия трябва да бъде представено на заседанието на външните министри на ЕС. Европейските лидери ще обсъдят допълнително ролята на съюза в преговорите на заседанието си на 26 и 27 ноември.

Източници: euronews.com


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания