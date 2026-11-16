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Пожар избухна край нефтобази в руския град Азов
  Тема: Украйна

Пожар избухна край нефтобази в руския град Азов

16 Ноември, 2026 06:39 882 14

  • азов-
  • ростовска област-
  • нефтобаза-
  • атака с дронове-
  • пожар

Съобщава се за атака с дронове в Ростовска област, но не е установено коя от двете бази е засегната

Пожар избухна край нефтобази в руския град Азов - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар е избухнал в район с две нефтобази в град Азов, Ростовска област, след съобщения за атака с безпилотни летателни апарати. За огъня са разпространени видеозаписи, а информацията е подадена от каналите Astra, Exilenova+ и Supernova+, цитирани от „Украинская правда“.

Заплаха от дронове в Ростовска област е била обявена около полунощ местно време. Според Astra местни жители са съобщили за взривове още преди официалното предупреждение. Малко по-късно в каналите са започнали да се появяват публикации за „последствия на земята“, сред които и данни за пожар в района на нефтобазите.

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Двете нефтобази се намират сравнително близо една до друга в Азов. Едната е на дружеството „ФЛЕШ ЕНЕРДЖИ“ и е разположена на Складски переулок 12. Обектът разполага с 10 резервоара с общ обем над 6500 кубични метра и е предназначен за приемане, съхранение и експедиция на различни горива.

Другата база е свързана с компанията „Юг-Импекс“ и се намира на улица „Дружба“ 13/1. Дружеството се занимава с търговия и съхранение на твърди, течни и газообразни горива.

„Невъзможно е да се установи коя от тях е избухнала или дали двете са пламнали едновременно“, посочва Astra.

Към публикуваната информация няма потвърдени данни за жертви или пострадали. Не е съобщено и коя точно нефтобаза е била засегната, както и какви са размерите на щетите.


Русия
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