Зеленски призова САЩ и Мъск да вдигнат ограниченията за Starlink

Володимир Зеленски призова САЩ и компанията SpaceX на Илон Мъск да премахнат ограниченията върху военната сателитна система Starshield. Украинският президент предупреди, че забавянето на услугата пречи на страната да прихваща руски дронове и може да отслаби защитата на енергийната инфраструктура преди зимата.

„Разчитаме тези ограничения да бъдат премахнати. От това пряко зависи защитата на живота и на украинската енергийна инфраструктура преди зимата. Важно е да бъдем от правилната страна на историята“, заяви Зеленски.

Дроновете губят връзка над 161 км/ч

По думите на украинския президент дроновете-прехващачи губят връзка с операторите си, когато се движат със скорост над 161 километра в час по фронтовата линия и над временно окупираните територии. Това не им позволява да догонват руските реактивни дронове „Шахед“, използвани при атаки срещу украински градове и енергийни обекти.

„Нашите дронове-прехващачи губят връзка с операторите си при скорост от 161 км/ч и просто не могат да настигнат руските реактивни „Шахед“-и“, написа Зеленски.

Асошиейтед прес съобщи, че ограниченията засягат способността на Украйна да защитава енергийната си инфраструктура в момент, когато Русия засилва ударите по електропреносната мрежа. Според агенцията украинските власти са възложили на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и президентската администрация да работят с американската страна и SpaceX.

Спор кой контролира системата

Украйна използва стандартния Starlink за комуникации на бойното поле, докато Starshield е военна система, предназначена и за операции по прихващане на ракети и дронове. И двете услуги са свързани със сателитната мрежа на SpaceX, но според Би Би Си Starshield е предоставен на Украйна от американското правителство.

Спорът за ограниченията започна през октомври и доведе до противоречиви обяснения от американската администрация и SpaceX. Илон Мъск заяви, че Starshield се контролира от американското правителство. Президентът Доналд Тръмп от своя страна каза, че е наредил на Мъск да възстанови достъпа. Украинските власти обаче съобщиха, че ограниченията продължават.

SpaceX е отрекла да налага ограничения и е представила проблема като технически. Зеленски заяви пред „Гардиън“, че украинските проверки показват едни и същи затруднения в различни части на фронта и че според Киев става дума за широко разпространен проблем, а не за отделни повреди.

Американски сенатори поискаха документи

Комисията по външни отношения на Сената на САЩ поиска от Мъск и SpaceX да запазят всички документи и комуникации, свързани с ограниченията върху Starlink и Starshield в Украйна.

В писмото си сенаторите посочват, че ограниченията през октомври и новите нарушения през ноември са засегнали комуникациите, използвани от украински системи за противодействие на руски ракети и дронове. Те настояват да бъде изяснено кой е разпоредил ограниченията, на какво основание са наложени и кой има правомощия да ги отменя.

Зеленски заяви, че Киев ще продължи разговорите със САЩ и SpaceX. Засега няма публично потвърждение, че ограниченията върху скоростта на Starshield са окончателно премахнати.

Източници: apnews.com, bbc.com, theguardian.com