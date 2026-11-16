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Руски FPV дрон уби 59-годишен мъж в Запорожка област
  Тема: Украйна

Руски FPV дрон уби 59-годишен мъж в Запорожка област

16 Ноември, 2026 06:59 654 9

  • запорожка област-
  • fpv дрон-
  • руско-украинска война-
  • беленкое-
  • гражданска инфраструктура

Ударът е поразил обект на гражданската инфраструктура в село Беленкое, съобщи ръководителят на областната администрация Михаил Семикин

Руски FPV дрон уби 59-годишен мъж в Запорожка област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

59-годишен мъж е загинал при удар на руски FPV дрон по обект на гражданската инфраструктура в село Беленкое, Запорожка област. Това съобщи ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

„Врагът атакува село Беленкое. FPV дрон порази обект на гражданската инфраструктура“, заяви Семикин.

По информация на „Украинская правда“ при атаката е потвърдена смъртта на един човек. Не са посочени други жертви или ранени, както и не е уточнено кой точно обект е бил поразен и какви са материалните щети.

Инцидентът е част от продължаващите руски атаки с безпилотни летателни апарати срещу населени места и граждански обекти в Запорожка област.


Украйна
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