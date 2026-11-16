Първите 100 дни на Де ла Есприеля: сигурност и съкращения

Първите 100 дни на президента на Колумбия Абелардо де ла Есприеля бяха белязани от твърда политика за сигурност, прекратяване на разговорите с въоръжени групировки и опит за ограничаване на държавните разходи. В същото време правителството беше принудено да пренареди програмата си заради земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август – само три дни след встъпването му в длъжност.

Равносметката на агенция ЕФЕ описва началото на мандата като период на радикализация, нестабилност и силна лична роля на президента. Около 20 високопоставени служители са напуснали постовете си, сред тях министрите на образованието Вивиане Моралес и на вътрешните работи Родриго Лара.

Край на „пълния мир“

В края на август Де ла Есприеля прекрати разговорите с въоръжените групировки, започнати от предшественика му Густаво Петро. Президентът заяви, че тези организации не показват реална воля за мир, и насочи правителството към военни и полицейски операции срещу бунтовнически, паравоенни и наркотрафикантски структури.

На 4 ноември той подписа закон за предаването на въоръжените групировки на правосъдието. Законът създава правна рамка за разоръжаване и предаване на незаконни организации, но не им предоставя политическо признаване и прекратява модела на преговори, използван при предишната администрация.

Данните за сигурността са смесени. Според Фондация „Идеи за мир“ през август и септември убийствата са намалели с 10,6%, отвличанията – с 66,3%, а въоръжените сблъсъци – с 61,9% спрямо същия период на 2025 г. В същото време нападенията срещу инфраструктура и цивилни обекти са се увеличили с 44,4%, а случаите на принудително изолиране на общности – с 37,5%.

„Това съчетание потвърждава, че намаляването на някои прояви на насилие не означава непременно, че въоръжените групировки са загубили способността си за контрол или влияние“, заяви фондацията.

Фискален натиск и кадрови сътресения

Правителството започна мандата при бюджетен дефицит от 6,4% от брутния вътрешен продукт за 2025 г. и публичен дълг, равен на 60,5% от БВП. В отговор президентът обяви съкращаване на разходите с 13,8 трилиона песо, или около 4,158 милиарда долара, като мярката беше представена като комбинация от икономии, по-ниски разходи по обслужването на дълга и премахване на договори.

Екипът на Де ла Есприеля започна разговори с Международния валутен фонд, но конкретна подкрепа не е договорена. Правителството внесе и законопроект за икономическо възстановяване, който цели да ограничи ръста на дълга и да укрепи публичните финанси.

Предложението предизвика съпротива. Сенаторът Иван Сепеда заяви пред ЕФЕ, че законопроектът „засяга сериозно“ гражданите и прехвърля данъчната тежест към домакинствата.

Политическото напрежение се засили след проблеми около бюджета за 2027 г. Процедурна грешка в Конгреса доведе до издаването му с указ, а според фондация „Паз и реconcилиасион“ това е означавало намаляване на инвестициите и увеличаване на разходите за обслужване на дълга. Организацията отчита и че 18% от държавните длъжности са били временно заети при навършването на първите 100 дни.

Следващият тест за правителството ще бъде съчетаването на твърдата политика за сигурност с измерими резултати в регионите и приемането на фискални мерки, които да получат подкрепа в Конгреса. Де ла Есприеля едновременно засили връзките със Съединените щати и възстанови дипломатическите отношения с Израел, като постави сигурността и международното сътрудничество в центъра на първите месеци от мандата си.

Източници: efe.com, elespectador.com, infobae.com