Двама служители на сирийските вътрешни сили са убити при въоръжено нападение срещу патрул в град Дейр ез-Зор. За атаката, извършена на 27 ноември, съобщиха сирийската държавна телевизия „Ал Ихбария“ и Сирийската арабска информационна агенция.

„Атаката е била насочена срещу патрул на вътрешните сили в град Дейр ез-Зор“, заявиха сирийските вътрешни сили. Според съобщението има и един ранен служител.

Данните за пострадалите не са напълно еднакви. Анадолската агенция съобщава за няколко ранени, без да посочва точния им брой или състоянието им. До момента няма официално поета отговорност за нападението, а подробности за извършителите и използваното оръжие не са оповестени.

Поредица от атаки в източна Сирия

Нападението е поредният тежък инцидент срещу сирийски сили за сигурност в района. На 13 ноември сирийски войник беше убит, а двама други бяха ранени при нападение в Джадид Бакара, източно от Дейр ез-Зор. На 19 октомври друг войник беше убит в района Ал Багуз, близо до границата с Ирак.

През януари двама служители на вътрешните сили бяха убити, а други двама ранени при нападение срещу контролен пункт в Ал Бахра, в източната част на провинцията. Според „Arab News“ два дни преди последната атака в Дейр ез-Зор двама служители са били убити, а петима са ранени при нападение срещу обект на Министерството на вътрешните работи в Хасака.

Сирийските власти се стремят да укрепят контрола върху страната след падането на режима на Башар Асад през декември 2024 г. Повтарящите се нападения в Дейр ез-Зор и други източни райони обаче показват, че сигурността там остава нестабилна.

Източници: aa.com.tr, arabnews.com