Руската ПВО е прехванала 139 дрона към Москва

Руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона, летели към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Атаката е започнала вечерта на 15 ноември и е продължила през нощта и в ранните часове на 16 ноември.

Броят е натрупан след поредица от съобщения на Собянин. Първоначално той обяви за четири унищожени дрона, а по-късно съобщи за още атаки с 10, 11, 16 и 19 безпилотни летателни апарата. В ранните часове на понеделник са били добавени още 15, 11, шест и 10 дрона.

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„Със силите на ПВО на Министерството на отбраната е отразена атаката на още шест безпилотни летателни апарата, летели към Москва“, написа Собянин в едно от съобщенията си.

По думите на кмета специалисти на аварийните служби са работили на местата, където са паднали отломки от дронове. В първите съобщения не бяха посочени потвърдени данни за жертви или сериозни щети.

Ограничения за полетите

Заради атаката летищата Внуково и Шереметиево временно са приемали и изпращали самолети само след съгласуване със съответните органи. Росавиация е предупредила, че разписанието на полетите може да бъде променено.

Съобщенията за 139-те дрона се основават на изявленията на московския кмет. Към публикуването на първите информации няма независимо потвърждение на броя от украинската страна.

Източници: hindustantimes.com, interfax.ru, rbc.ru