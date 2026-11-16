BI: Украински роботи вече свалят руски FPV дронове

Украински наземни роботи вече са спрели някои руски разузнавателни и ударни дронове, съобщава Business Insider. Повечето системи обаче все още се изпитват или се използват в ограничен мащаб, като основната им задача е да защитават самите роботизирани машини, а не да осигуряват цялостна противовъздушна защита на пехотата.

Става дума за безпилотни наземни машини, използвани в т.нар. зона на поражение около фронтовата линия. Там постоянното наблюдение и атаките с дронове правят придвижването на военнослужещи особено рисково. Украинските сили вече изпращат роботи за доставка на боеприпаси и провизии, евакуация на ранени, разузнаване и бойни задачи.

Роботи започват да защитават сами себе си

Олександър Ябчанка, ръководител на роботизираните системи в батальона „Вълците на Да Винчи“, определя руските дронове като „едно от ключовите предизвикателства“ на бойното поле. По думите му наземните роботизирани системи могат да изиграят значителна роля в отговора на тази заплаха.

„С ефективна защита срещу тези дронове характерът на бойните операции по линията на съприкосновение може да се промени съществено“, казва Ябчанка.

Той определя защитата на ниското въздушно пространство като една от най-перспективните задачи за наземните роботи. Според него такива машини вече успешно са спрели отделни дронове, но би било неправилно да се обещава, че зоната на поражение ще се промени изцяло още през следващите 12 месеца.

Микита Рожков, директор „Бизнес развитие“ във Frontline Robotics, посочва, че роботите вече се превръщат в основна руска мишена и са уязвими без допълнителна защита. Компанията работи по система, която използва камери и сензори за откриване на вражески дронове, след което ги поразява със средство, чиито подробности не са разкрити.

Картечници, мрежи и радиоелектронна борба

Украинската компания UFORCE твърди, че е унищожавала вражески дронове в засади със станцията Predator, която може да се монтира върху робот и да проследява и обстрелва въздушни цели. 42-ра отделна механизирана бригада е съобщавала и за руски дрон, свален с картечница, монтирана върху робот Liut.

Други разработки разчитат на мрежи, дим и осколъчни средства. Rovertech създава система със сензори, подпомагано от изкуствен интелект откриване и мрежомет, а Ratel Robotics е започнала серийно производство на защитна система с мрежомети.

100-та отделна механизирана бригада е показала робот, който изстрелва мрежа по приближаващ дрон и го принуждава да падне. Отделни украински подразделения използват и роботи, оборудвани със средства за радиоелектронна борба, но този подход все още не е широко разпространен.

Възможна мобилна противовъздушна защита

Ако технологията стане надеждна, наземните роботи могат да намалят необходимостта от екипи за близка противовъздушна отбрана, които прикриват пехотата при придвижване през зоната на поражение. Това би позволило на роботизираните машини не само да изпълняват задачи вместо военнослужещи, но и да защитават хората около себе си.

Рожков очаква безпилотните наземни машини постепенно да се превърнат в мобилна противовъздушна защита с малък обсег, а не да се ограничават до самозащита. „Първата страна, която намери надежден начин да спира малките FPV дронове, ще получи огромно преимущество на бойното поле и може да постигне драматични резултати“, казва той.

Засега обаче мащабът на използване остава ограничен, а ефективността на различните системи се проверява в реални бойни условия. Украинската платформа Brave1 определя противовъздушното въоръжение и защитата на роботите като приоритети за следващия етап от развитието им.

Източници: businessinsider.com