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Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до снимки
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до снимки

16 Ноември, 2026 07:47 548 4

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Регулаторът установи, че Facebook е използвал снимки, видеоклипове и метаданни от Android устройства без конкретно съгласие. Компанията получи 60 дни да промени настройките на функцията

Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до снимки - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италия глоби Meta Platforms Ireland с 805 млн. евро заради достъп на приложението Facebook до снимки, видеоклипове и свързаните с тях метаданни в Android устройствата на италиански потребители. Италианският орган за защита на личните данни установи, че компанията не е получила отделно и конкретно съгласие за тази дейност и не е информирала достатъчно ясно потребителите.

„Компанията е получила достъп до снимки, видеоклипове и свързаните с тях метаданни, съхранявани в смартфоните на италиански потребители, без да е получила конкретно съгласие и без да ги е информирала адекватно“, посочва италианският регулатор.

Функцията предлага снимки от галерията за публикации

Случаят засяга функцията „Получаване на предложения от галерията при използване на Facebook“. Тя е достъпна от 2023 г. и предлага на потребителя снимки и видеоклипове от галерията на телефона като идеи за публикации в социалната мрежа.

Според регулатора достъпът до съдържанието на смартфона изисква свободно и информирано съгласие, независимо дали данните са били предавани на друго място или е настъпила конкретна вреда. Органът е отхвърлил и възражението на Meta, че компетентен по случая трябва да бъде ирландският регулатор.

Около 20 млн. потребители на Android в Италия са били потенциално засегнати. При определянето на размера на санкцията са отчетени броят на хората, продължителността на нарушението, предходно решение срещу компанията от 2019 г. и оцененото като недостатъчно съдействие по време на производството. Сумата представлява около 0,47% от световния оборот на Meta.

Meta трябва да промени настройките в срок от 60 дни

Италианският орган е разпоредил функцията да бъде изключена по подразбиране в рамките на 60 дни. За активирането ѝ трябва да бъде поискано отделно и конкретно съгласие, придружено от ясно обяснение, че се предоставя достъп до галерията и как той може да бъде прекратен.

Meta трябва да съобщи на регулатора за започнатите действия до 30 дни, а до 90 дни да представи предприетите мерки. Изискването важи и за потребители, които вече са дали общо разрешение за достъп до галерията.

Разследването не е разглеждало евентуалното използване на снимките за обучение на модели с изкуствен интелект. Meta отрича подобна употреба, а италианският регулатор си запазва правото да провери отделно нова функция, въведена през 2026 г., която позволява облачна обработка на съдържание от галерията.

Компанията не е дала незабавен коментар пред Ройтерс.

Източници: reuters.com, apnews.com, ansa.it


Италия
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