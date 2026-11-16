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Сигурността в Черно море събира министри в Брюксел
  Тема: Украйна

Сигурността в Черно море събира министри в Брюксел

16 Ноември, 2026 07:50 583 8

  • черно море-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • морска сигурност-
  • корабоплаване

ЕС, Украйна, Турция, Молдова и държави от Кавказ и Централна Азия обсъждат морската сигурност и транспортните връзки

Сигурността в Черно море събира министри в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигурността в Черно море е основна тема на втората министерска среща на Европейския съюз за сигурността и свързаността, която се провежда в Брюксел. Разговорите са насрочени след заседанието на Съвета на ЕС по външни работи и събират представители на държавите членки, Украйна, Турция, Молдова, страните от Южния Кавказ и Централна Азия.

Срещата се председателства от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. В дискусиите участват и еврокомисарите по разширяването Марта Кос и по международните партньорства Йозеф Сикела.

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Свободата на корабоплаването остава водещ приоритет

Според Съвета на ЕС участниците ще обсъдят конкретни ангажименти за сигурността в Черно море, както и възможностите за развитие на транспортните, енергийните и цифровите връзки по Транскаспийския коридор. Форматът свързва сигурността на морските маршрути с по-широката свързаност между Европа, Кавказ и Централна Азия.

В дневния ред са защитата на пристанища, подводни кабели, тръбопроводи и други обекти от критичната инфраструктура. Предвижда се да бъдат обсъдени още морското наблюдение, разминирането, противодействието на хибридни заплахи и киберсигурността.

„Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението си в региона. Тя определи сигурното корабоплаване като важно не само за България и Европа, но и за световната продоволствена сигурност.

Срещата идва на фона на атаки срещу търговски кораби

Обсъжданията се провеждат на фона на поредица от атаки с дронове и инциденти с търговски плавателни съдове в близост до бреговете на държави от НАТО. През последните седмици България и Румъния съобщиха за засилени рискове за корабоплаването в западната част на Черно море.

Българският министър-председател Румен Радев заяви, че Черно море е „външна граница на Европейския съюз“, която страната пази наред със сухопътната си граница. Той подкрепи и предложението за мораториум върху атаките срещу цивилни кораби.

Първата министерска среща в този формат се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург. Новият разговор в Брюксел трябва да развие постигнатите тогава договорености и да очертае следващите стъпки за общи действия в Черноморския регион.

Европейската комисия вече обяви готовност да насочи 50 милиона евро към изграждането на съвместен Център за морска сигурност в Черно море. Предвижда се той да подпомага обмена на информация, оценката на рисковете и координацията между държавите.

Източници: darik.bg, agenceurope.eu, bnrnews.bg


Белгия
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