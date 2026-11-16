Русия е загубила още 2560 военнослужещи в Украйна

Русия е загубила още 2560 военнослужещи във войната срещу Украйна, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Така ориентировъчните общи загуби на руския личен състав от началото на пълномащабното нашествие достигат около 1 625 420 души. Данните са за периода от 24 февруари 2022 г. до 16 ноември 2026 г.

За последното денонощие са отчетени още два унищожени руски танка, 23 бойни бронирани машини и 63 артилерийски системи. Украинската страна посочва също четири реактивни системи за залпов огън, шест средства за противовъздушна отбрана и 16 наземни роботизирани комплекса.

Над 1500 дрона са добавени към статистиката

Сред отчетените загуби са 1573 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 772 единици автомобилна техника и автоцистерни и три единици специална техника. Общият брой на загубените руски танкове достига 12 480, а на артилерийските системи – 52 464.

В обобщението са включени още 2278 реактивни системи за залпов огън, 1762 средства за противовъздушна отбрана, 452 самолета, 356 хеликоптера, 5196 крилати ракети, 35 кораба и катера и две подводници.

„Информацията се уточнява и допълва“, посочва Министерството на отбраната на Украйна.

Посочените стойности са украинска оценка на бойните загуби на руските сили. Те включват загуби на личен състав и техника, отчетени от украинското командване, а не представляват независимо потвърден баланс на загиналите и ранените.

Източници: pravda.com.ua, fakty.com.ua