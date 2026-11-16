Китай засилва мащабната кампания срещу християни

Китай засилва кампанията срещу нерегистрирани християнски общности, като последният известен случай е арестът на пастор от Пекин. Сянфън Едуард Цуй, основател на Jiaquan Church, е бил арестуван на 23 октомври по обвинение в измама, съобщи Асошиейтед прес. Според съпругата му Джин Йънг Гу обвинението е свързано с даренията, събирани от членовете на църквата.

Цуй първоначално е бил задържан на 4 септември при акция, в която са участвали около 100 полицаи. Пекинската Jiaquan Church е основана през 2006 г., но не е регистрирана от властите. През 2019 г. полицията е запечатала помещението за богослужения, след което вярващите започнали да се събират на по-малки групи и на различни места.

„Те му казаха, че трябва да ръководи само една църква с по-малко от 100 души“, разказва съпругата му за предупреждение, отправено от властите през 2023 г.

Полицията в пекинския район Шъцзиншан и китайското външно министерство не са отговорили на въпросите на Асошиейтед прес по случая.

Акции срещу църкви в различни провинции

Арестът на Цуй идва след серия от операции срещу домашни църкви, които не са част от официално признатите от държавата религиозни организации. През октомври 2025 г. около 30 ръководители и членове на мрежата Zion Church бяха задържани при координирани акции в няколко китайски града. Сред тях беше и основателят на църквата Дзин Минжъ, който беше освободен през юли 2026 г. след лична молба на президента на САЩ Доналд Тръмп към китайския лидер Си Дзинпин.

През януари полицията задържа шестима членове на Early Rain Covenant Church в Чънду. През юни повече от 100 полицаи прекъснаха среща на членове на същата общност в град Цзяню, а през септември в Чънду бяха задържани 11 християни, повечето от които на възраст над 60 години. Двама от тях получиха административен арест за „незаконно организиране на проповедническа дейност“, съобщи правозащитната организация ChinaAid.

През януари агенция Ройтерс съобщи, че в Китай има над 44 милиона християни, регистрирани в одобрени от държавата църкви. Броят на вярващите, които посещават нерегистрирани домашни църкви, не е установен, но се смята, че става дума за десетки милиони.

Натиск чрез наблюдение и сигнали

Human Rights Watch посочва, че през първата половина на 2026 г. повече от десет китайски града са въвели мерки за насърчаване на граждани да подават сигнали за религиозни дейности, определяни от властите като незаконни. В Чънду наградата за потвърден сигнал може да достигне 800 юана.

В обхвата на ограниченията попадат религиозни събирания в частни домове и неодобрени помещения, проповеди чрез пряко излъчване или групи в социални мрежи, разпространяване на религиозни материали и религиозно обучение без официално разрешение. От 1 януари 2026 г. промени в закона позволяват административно задържане от пет до 15 дни за „незаконни религиозни дейности“.

Китайското правителство заявява, че гражданите могат свободно да изповядват религия, но настоява всички религиозни общности да се съобразяват с политиката за „китаизация“ на религията. Правозащитници твърдят, че на практика тази политика поставя църквите под по-строг контрол и използва арести, наблюдение и натиск върху семействата за разпадането на независимите общности.

По делото срещу пастор Цуй не е обявена дата за съдебно заседание, а китайските власти не са потвърдили публично подробностите за обвинението. Междувременно арестите на представители на домашни църкви продължават да бъдат представяни от правозащитни организации като част от най-мащабното затягане на контрола върху независимите християнски общности в Китай от години.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, abc.net.au