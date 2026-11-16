Новини
Свят »
Китай »
Китай засилва мащабната кампания срещу християни

Китай засилва мащабната кампания срещу християни

16 Ноември, 2026 08:05 1 066 14

  • китай-
  • християни-
  • религиозна свобода-
  • домашни църкви-
  • си дзинпин-
  • арести

Нов арест на пастор в Пекин последва акции срещу десетки нерегистрирани църкви и техни членове в различни части на страната

Китай засилва мащабната кампания срещу християни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай засилва кампанията срещу нерегистрирани християнски общности, като последният известен случай е арестът на пастор от Пекин. Сянфън Едуард Цуй, основател на Jiaquan Church, е бил арестуван на 23 октомври по обвинение в измама, съобщи Асошиейтед прес. Според съпругата му Джин Йънг Гу обвинението е свързано с даренията, събирани от членовете на църквата.

Цуй първоначално е бил задържан на 4 септември при акция, в която са участвали около 100 полицаи. Пекинската Jiaquan Church е основана през 2006 г., но не е регистрирана от властите. През 2019 г. полицията е запечатала помещението за богослужения, след което вярващите започнали да се събират на по-малки групи и на различни места.

„Те му казаха, че трябва да ръководи само една църква с по-малко от 100 души“, разказва съпругата му за предупреждение, отправено от властите през 2023 г.

Полицията в пекинския район Шъцзиншан и китайското външно министерство не са отговорили на въпросите на Асошиейтед прес по случая.

Акции срещу църкви в различни провинции

Арестът на Цуй идва след серия от операции срещу домашни църкви, които не са част от официално признатите от държавата религиозни организации. През октомври 2025 г. около 30 ръководители и членове на мрежата Zion Church бяха задържани при координирани акции в няколко китайски града. Сред тях беше и основателят на църквата Дзин Минжъ, който беше освободен през юли 2026 г. след лична молба на президента на САЩ Доналд Тръмп към китайския лидер Си Дзинпин.

През януари полицията задържа шестима членове на Early Rain Covenant Church в Чънду. През юни повече от 100 полицаи прекъснаха среща на членове на същата общност в град Цзяню, а през септември в Чънду бяха задържани 11 християни, повечето от които на възраст над 60 години. Двама от тях получиха административен арест за „незаконно организиране на проповедническа дейност“, съобщи правозащитната организация ChinaAid.

През януари агенция Ройтерс съобщи, че в Китай има над 44 милиона християни, регистрирани в одобрени от държавата църкви. Броят на вярващите, които посещават нерегистрирани домашни църкви, не е установен, но се смята, че става дума за десетки милиони.

Натиск чрез наблюдение и сигнали

Human Rights Watch посочва, че през първата половина на 2026 г. повече от десет китайски града са въвели мерки за насърчаване на граждани да подават сигнали за религиозни дейности, определяни от властите като незаконни. В Чънду наградата за потвърден сигнал може да достигне 800 юана.

В обхвата на ограниченията попадат религиозни събирания в частни домове и неодобрени помещения, проповеди чрез пряко излъчване или групи в социални мрежи, разпространяване на религиозни материали и религиозно обучение без официално разрешение. От 1 януари 2026 г. промени в закона позволяват административно задържане от пет до 15 дни за „незаконни религиозни дейности“.

Китайското правителство заявява, че гражданите могат свободно да изповядват религия, но настоява всички религиозни общности да се съобразяват с политиката за „китаизация“ на религията. Правозащитници твърдят, че на практика тази политика поставя църквите под по-строг контрол и използва арести, наблюдение и натиск върху семействата за разпадането на независимите общности.

По делото срещу пастор Цуй не е обявена дата за съдебно заседание, а китайските власти не са потвърдили публично подробностите за обвинението. Междувременно арестите на представители на домашни църкви продължават да бъдат представяни от правозащитни организации като част от най-мащабното затягане на контрола върху независимите християнски общности в Китай от години.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, abc.net.au


Китай
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания