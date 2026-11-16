Сибиха: Русия повтаря ултиматума преди нахлуването в Грузия и Украйна

Русия повтаря ултиматума, който предхождаше нахлуванията ѝ в Грузия и Украйна, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Той определи исканията на Москва за нова „европейска архитектура на сигурността“ като стар ултиматум, представен под ново име.

„Това не е покана за диалог. Историята показва какво следва: нова ескалация на военните действия от страна на Русия в агресивни форми, включително открита въоръжена агресия“, заяви Сибиха.

Паралелът с Грузия и Украйна

Украинският министър припомни, че през 2007 г. Владимир Путин определи разширяването на НАТО като заплаха по време на Мюнхенската конференция по сигурността. През 2008 г. Кремъл отправи заплахи във връзка с перспективата Грузия и Украйна да се присъединят към Алианса. Няколко месеца по-късно Русия нахлу в Грузия.

Сибиха направи паралел и с края на 2021 г., когато Москва поиска спиране на разширяването на НАТО и връщане на военната инфраструктура на Алианса до позициите от 1997 г. През февруари 2022 г. Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Какви са новите руски искания

Според „Вашингтон пост“ по време на преговорите в Абу Даби Русия отново е поставила условие НАТО да изтегли силите и базите си до равнището от 1997 г. Това би засегнало държави, присъединили се към Алианса след тази година, включително Полша, Унгария, Чехия и балтийските страни.

Руските предложения включват още отказ от по-нататъшно разширяване на НАТО, ограничения върху военната дейност на Алианса в Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, както и забрана Украйна да стане член на НАТО. В документа са включени и ограничения за числеността и въоръжението на украинската армия, спиране на западните оръжейни доставки и забрана за разполагане на чужди войски и военни обекти на украинска територия.

Сибиха призова вместо да се съобразява с руските правила, Западът да засили натиска върху режима на Владимир Путин и да го принуди да се отнесе сериозно към мирните усилия. По думите му прекратяването на руската агресия срещу Украйна трябва да бъде поставено в центъра на преговорите, а не преразглеждането на европейската система за сигурност.

Източници: eurointegration.com.ua, interfax.com.ua, washingtonpost.com