Русия твърди, че е ударила кораб с военен товар

Русия заяви, че е поразила товарен кораб в Черно море, който според Москва е превозвал военен товар към украинско пристанище в Одеска област. Твърдението е на руското министерство на отбраната и не е независимо потвърдено.

Името и флагът на плавателния съд не са съобщени, както и точната позиция на предполагаемия удар. Няма потвърдени данни за щети по кораба, жертви или ранени членове на екипажа. Украинските власти, корабособственикът и морска администрация не са потвърдили руската версия за характера на товара.

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Това е поредно руско твърдение за удари по кораби, насочени към украински пристанища. Предишни подобни съобщения също не бяха потвърдени независимо, а Москва не е публикувала данни, които да позволят идентифициране на плавателния съд.

Пожари в Нижнекамск и Азов

Паралелно с това украински дронове са атакували руски промишлени обекти. В Нижнекамск, Татарстан, е съобщено за пожар в нефтохимическия комплекс „Нижнекамскнефтехим“, собственост на „Сибур“, както и за удар по нефтопреработвателното предприятие „ТАИФ-НК“.

Украинският генерален щаб заяви, че при атаката са били поразени два обекта, които осигуряват суровини и горива за руската индустрия. Местният кмет Радмир Беляев потвърди, че градът е бил подложен на „масирана и продължителна атака от вражески дронове“, при която са повредени обекти в индустриалната зона и жилищна сграда. Регионалните власти съобщиха за трима ранени.

Украинската страна посочи и предприятие „Монолит“ в Брянска област като цел на удара. То произвежда летателни апарати, включително хеликоптери, резервни части и метални компоненти. Размерът на щетите по трите предприятия се уточнява.

На 16 ноември беше съобщено и за пожар в петролен склад в град Азов, Ростовска област. Информацията беше разпространена от украински мониторингови канали и към този момент не е потвърдена от руски регионални власти.

Жертва и ранени в Таганрог

В отделна атака срещу Таганрог е бил поразен обект от електроенергийната инфраструктура. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че е загинал главен инженер на подстанция, а други четирима души са били ранени. Кметът Светлана Камбулова заяви, че пожарът в подстанцията е бил потушен и в града е обявено извънредно положение.

Руското министерство на отбраната съобщи, че за една нощ са били свалени 533 украински дрона над 13 руски региона, анексирания Крим и акваториите на Черно и Азовско море. Този брой не е независимо потвърден.

Ударите по промишлени и енергийни обекти се извършват на фона на продължаваща взаимна атака срещу логистиката и инфраструктурата на двете страни. За руския кораб в Черно море засега липсват потвърдени данни, които да установят неговата самоличност, товар или мащаба на щетите.

Източници: today.thefinancialexpress.com.bd, kyivindependent.com, flank.bg