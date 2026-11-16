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Съобщиха за атака срещу Кримския мост, движението е спряно
  Тема: Украйна

Съобщиха за атака срещу Кримския мост, движението е спряно

16 Ноември, 2026 08:56 1 689 42

  • кримски мост-
  • украйна-
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  • атака с дронове

Автомобилният трафик по съоръжението е временно преустановен. Няма потвърдени данни за щети, жертви или поемане на отговорност от Украйна

Съобщиха за атака срещу Кримския мост, движението е спряно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автомобилното движение по Кримския мост е временно спряно след съобщения за атака с безпилотни летателни апарати в района на Керч и съоръжението. Към момента няма потвърдени данни за повреда на моста, жертви или ранени.

За спирането на трафика съобщи руският Информационен център за ситуацията по автомобилните подходи към моста. „Движението на автомобилния транспорт по Кримския мост временно е преустановено“, се казва в съобщението, цитирано от Интерфакс.

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Руски мониторингови канали съобщават за активност на дронове над Керченския полуостров и в посока към моста. Тези твърдения не са потвърдени от независим международен източник. Не са публикувани и официални данни за нанесени щети по пътната или железопътната част на съоръжението.

Няма поета отговорност

Украинските власти не са заявили публично, че са извършили атаката. Поради липсата на официално потвърждение не може да се установи дали спирането на движението е причинено от пряк удар по моста, от действия на противовъздушната отбрана или от превантивни мерки за сигурност.

Кримският мост свързва Керченския полуостров с Таманския полуостров и е дълъг около 19 километра. Съоръжението има отделни автомобилна и железопътна част и се използва както за граждански превози, така и за снабдяване на руските сили в окупираните украински територии.

Предишни атаки срещу съоръжението

Мостът беше тежко повреден при взрив на 8 октомври 2022 г., когато бяха разрушени два участъка от автомобилната част. През юли 2023 г. по съоръжението беше извършена нова атака с морски безпилотни апарати, при която също бяха нанесени щети и загинаха двама души.

След настоящото спиране на движението не е обявен срок за възстановяване на автомобилния трафик. Не е съобщено и дали ограничението засяга железопътните превози.

Източници: interfax.ru


Русия
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