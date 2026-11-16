Гутериш отново призова за незабавно примирие в Украйна

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш отново призова за незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна. Организацията настоява примирието да обхване цялата страна и да бъде първа стъпка към справедлив и устойчив мир.

„Искаме да видим незабавно прекратяване на огъня възможно най-скоро в цялата страна, което да доведе до справедлив и устойчив мир“, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик. По думите му всяко споразумение трябва да бъде в съответствие с Устава на ООН и международното право.

Призивът идва на фона на безрезултатни преговори

Позицията на Гутериш беше потвърдена, след като Русия и Украйна проведоха подкрепени от САЩ разговори в Абу Даби на 10 ноември. Срещата беше първата пряка среща между представители на двете страни от февруари насам, но не доведе до споразумение по ключовите въпроси, включително прекратяването на огъня.

Украинската страна настоява примирието да предхожда обсъжданията за гаранциите за сигурност и бъдещото политическо уреждане. Русия, от своя страна, поставя акцент върху по-широки разговори за европейската архитектура за сигурност. Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли идеята за незабавно примирие, като заяви, че Москва предпочита първо да бъдат уточнени по-общите параметри на бъдещата система за сигурност.

ООН определя примирието като първа стъпка към мир

Гутериш отправи същия призив и през септември преди началото на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Тогава той заяви, че войната продължава без видим край и че незабавното прекратяване на огъня е необходимо, за да се създадат условия за последващи договорености.

Говорителят на ООН уточни, че организацията не е участвала в организирането на разговорите в Абу Даби. ООН е оказвала хуманитарна помощ на украинци, напуснали районите на бойните действия, включително след локалното примирие в окупирания град Олешки.

След срещите в Абу Даби американските посредници заявиха, че разговорите трябва да продължат, а европейски представители настояха прекратяването на огъня да остане непосредственият приоритет. Към момента няма обявено общо споразумение между Москва и Киев за спиране на бойните действия.

Източници: newsukraine.rbc.ua, investing.com, lemonde.fr