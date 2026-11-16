Новини
Свят »
Украйна »
Гутериш отново призова за незабавно примирие в Украйна
  Тема: Украйна

Гутериш отново призова за незабавно примирие в Украйна

16 Ноември, 2026 09:11 573 8

  • украйна-
  • антониу гутериш-
  • оон-
  • примирие-
  • преговори

ООН настоява прекратяването на огъня да обхване цялата страна и да стане първа стъпка към устойчив мир. Преговорите в Абу Даби не доведоха до споразумение

Гутериш отново призова за незабавно примирие в Украйна - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш отново призова за незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна. Организацията настоява примирието да обхване цялата страна и да бъде първа стъпка към справедлив и устойчив мир.

„Искаме да видим незабавно прекратяване на огъня възможно най-скоро в цялата страна, което да доведе до справедлив и устойчив мир“, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик. По думите му всяко споразумение трябва да бъде в съответствие с Устава на ООН и международното право.

Призивът идва на фона на безрезултатни преговори

Позицията на Гутериш беше потвърдена, след като Русия и Украйна проведоха подкрепени от САЩ разговори в Абу Даби на 10 ноември. Срещата беше първата пряка среща между представители на двете страни от февруари насам, но не доведе до споразумение по ключовите въпроси, включително прекратяването на огъня.

Украинската страна настоява примирието да предхожда обсъжданията за гаранциите за сигурност и бъдещото политическо уреждане. Русия, от своя страна, поставя акцент върху по-широки разговори за европейската архитектура за сигурност. Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли идеята за незабавно примирие, като заяви, че Москва предпочита първо да бъдат уточнени по-общите параметри на бъдещата система за сигурност.

ООН определя примирието като първа стъпка към мир

Гутериш отправи същия призив и през септември преди началото на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Тогава той заяви, че войната продължава без видим край и че незабавното прекратяване на огъня е необходимо, за да се създадат условия за последващи договорености.

Говорителят на ООН уточни, че организацията не е участвала в организирането на разговорите в Абу Даби. ООН е оказвала хуманитарна помощ на украинци, напуснали районите на бойните действия, включително след локалното примирие в окупирания град Олешки.

След срещите в Абу Даби американските посредници заявиха, че разговорите трябва да продължат, а европейски представители настояха прекратяването на огъня да остане непосредственият приоритет. Към момента няма обявено общо споразумение между Москва и Киев за спиране на бойните действия.

Източници: newsukraine.rbc.ua, investing.com, lemonde.fr


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания