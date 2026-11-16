Жозе Мария Невеш печели втори мандат в Кабо Верде

Жозе Мария Невеш е преизбран за президент на Кабо Верде за втори петгодишен мандат, показват предварителните резултати от изборите на 15 ноември. При обработени около 97% от избирателните секции Невеш получава 63,8% от гласовете, или 79 945 гласа.

Основната му съперничка Жоана Роза остава на второ място с 31,6% и 39 544 гласа. Резултатът на Невеш е над необходимия праг от 50% за победа на първи тур, което означава, че при окончателното потвърждение няма да се стигне до балотаж.

Жоана Роза призна поражението си

Роза, бивш министър на правосъдието и първата жена, кандидатирала се за президент на Кабо Верде, призна поражението си още при продължаващо преброяване на бюлетините.

„Вече поздравих преизбрания президент“, заяви Жоана Роза.

Тя беше подкрепена от опозиционното Движение за демокрация. Роза каза още, че приема резултата като израз на волята на гражданите и ще продължи да участва в политическия живот. Според нея ниската избирателна активност е проблем за демокрацията и институциите трябва да възстановят доверието на хората.

Вотът и политическият контекст

Жозе Мария Невеш е президент на Кабо Верде от 2021 г. Преди това е бил министър-председател в продължение на 15 години. В настоящата кампания той беше подкрепен от Африканската партия за независимостта на Кабо Верде, която спечели и парламентарните избори през май.

Сред основните теми в кампанията бяха създаването на работни места за младите хора, много от които напускат страната, за да търсят работа в чужбина. Изборите бяха проведени в държава, известна с политическата си стабилност и редовното предаване на властта чрез демократични процедури.

При обработени 96% от секциите публикуваните данни показваха 129 032 гласували от 403 849 регистрирани избиратели. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключване на преброяването и потвърждаване от избирателните органи.

Източници: malaysia.news.yahoo.com, apnews.com, inforpress.cv