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Американски и британски медии: Иран и САЩ отново на ръба
  Тема: Иранската криза

Американски и британски медии: Иран и САЩ отново на ръба

16 Ноември, 2026 09:47 979 6

  • иран-
  • съединени щати-
  • бахрейн-
  • дронове-
  • ормузки проток

Ударите с дронове срещу американски обекти в Бахрейн възобновиха опасенията от по-широка ескалация. Преговорите между Вашингтон и Техеран остават в застой

Американски и британски медии: Иран и САЩ отново на ръба - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две ирански атаки с дронове срещу американски обекти в Бахрейн възобновиха опасенията от разрастване на конфликта между Техеран и Вашингтон след месеци на относително затишие. Иранската революционна гвардия заяви, че на 15 ноември е насочила шест дрона към американска радарна система в базата Рифа. Бахрейн съобщи, че въздушната му отбрана е прехванала атаките, а американските военни посочиха, че са свалили два дрона без жертви и щети.

Предишният подобен инцидент беше на 13 ноември. Тогава Централното командване на САЩ съобщи за два ирански дрона, насочени към Бахрейн. И в този случай Техеран твърди, че е поразил американско военно оборудване, но Вашингтон отрича да са нанесени поражения.

Медиите виждат нов цикъл на ответни удари

„Гардиън“ определи атаките като знак, че рискът от ескалация се увеличава и че надеждите за дипломатически пробив отслабват. Британското издание свързва действията на Иран с ограничените американски удари по ирански цели през последните седмици, включително по остров Кешм в Ормузкия проток.

Според „Вашингтон пост“ възобновяването на нападенията след период на относително спокойствие показва, че конфликтът отново се движи по логиката на ответните действия. Изданието обръща внимание и на факта, че Бахрейн е домакин на ключови американски военноморски структури, включително щаба на Пети флот на САЩ.

CBS News акцентира върху разминаването между двете версии за случилото се. Иран твърди, че е атакувал радарна система, докато американската страна съобщава за прехванати дронове и липса на щети. Няма независимо потвърждение, че иранските сили са поразили американски обект.

Преговорите са блокирани от санкциите и Ормузкия проток

Новите удари идват на фона на непреки преговори с посредничеството на Катар. Основните разногласия са свързани със санкциите срещу Иран, замразените средства, ядрената програма и условията за преминаване на корабите през Ормузкия проток.

Иранският говорител на външното министерство Есмаил Багаеи заяви, че страната няма да чака никого и ще отговаря на всяка военна агресия. Вашингтон представя действията си като ограничени и насочени към защита на американските сили и корабоплаването.

„Не чакаме никого. Фокусирани сме върху сигурността си“, заяви Есмаил Багаеи.

Американският президент Доналд Тръмп определи последните удари като ограничени, но същевременно остави отворена възможността за нови действия, ако прецени, че са необходими. Според американските и британските публикации именно тази комбинация от военен натиск и липса на договореност поддържа риска от нов обмен на удари.

Развитието поставя Бахрейн и останалите държави от Персийския залив под допълнителен натиск. Всяка атака срещу американски обект може да предизвика нов отговор, а това би усложнило още повече движението през Ормузкия проток и усилията за възстановяване на преговорите.

Източници: theguardian.com, washingtonpost.com, cbsnews.com


Иран (Ислямска Република)
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