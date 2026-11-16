Кая Калас: Русия вече е приела архитектурата за сигурност

Европа вече има архитектура за сигурност, с която Русия се е съгласила, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Според нея Москва се опитва да измести фокуса от прекратяването на огъня в Украйна към преразглеждане на правилата за сигурност на континента.

„Вече имаме европейска архитектура за сигурност, с която Русия се е съгласила“, каза Калас в интервю за Ройтерс.

Тя посочи като основа на тази система Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., Парижката харта за нова Европа от 1990 г. и Будапещенския меморандум от 1994 г. Документите съдържат принципи, свързани със суверенитета, териториалната цялост и забраната за промяна на граници със сила.

Калас даде Будапещенския меморандум като пример за поет от Русия ангажимент. С подписването му Украйна се отказа от ядрените оръжия, останали на нейна територия след разпадането на Съветския съюз, а Русия, Съединените щати и Великобритания потвърдиха ангажиментите си да уважават независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна. Според Калас проблемът е, че Русия не спазва вече поетите задължения.

Калас настоява за последователност в преговорите

Европейският представител заяви, че разговорите трябва да следват ясна последователност: първо прекратяване на огъня, след това мирно споразумение и едва накрая обсъждане на по-широката архитектура за сигурност в Европа.

„Трябва да спрем бомбардировките срещу цивилни, след това да седнем и да обсъдим мирното споразумение, а едва след това можем да говорим за европейската сигурност“, каза Калас на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин на 12 ноември.

Тя предупреди, че започването на разговори за нова архитектура преди прекратяване на огъня може да отклони вниманието от руската агресия и да позволи на Москва да наложи дневния ред. Европейската служба за външна дейност потвърди тази последователност след срещата в Дъблин.

Европа настоява да участва пряко

Темата за бъдещата сигурност на Европа беше поставена в центъра на дипломатическите контакти между Вашингтон, Москва и Киев. Съединените щати поискаха Русия да представи предложение за бъдещо споразумение за сигурност с Европа, което да бъде част от по-широка договореност за прекратяване на войната в Украйна.

Европейските държави обаче настояват, че подобни решения не могат да бъдат вземани без тяхно участие. След разговорите в Абу Даби, които не доведоха до пробив по основните въпроси, европейските лидери заявиха, че бъдещите преговори трябва да включват и Европа, и Украйна.

Калас вече заяви, че Украйна трябва да бъде напълно интегрирана в европейската архитектура за сигурност. Европейският съюз настоява също така всяко бъдещо мирно споразумение да съдържа надеждни гаранции за сигурността на Киев, а силната НАТО да остане основен елемент на евроатлантическата отбрана.

Източници: internazionale.it, apnews.com, euronews.com