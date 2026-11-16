Кая Калас: Русия вече е приела архитектурата за сигурност

Европа вече има архитектура за сигурност, с която Русия се е съгласила, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Според нея Москва се опитва да измести фокуса от прекратяването на огъня в Украйна към преразглеждане на правилата за сигурност на континента.
Тя посочи като основа на тази система Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., Парижката харта за нова Европа от 1990 г. и Будапещенския меморандум от 1994 г. Документите съдържат принципи, свързани със суверенитета, териториалната цялост и забраната за промяна на граници със сила.
Калас даде Будапещенския меморандум като пример за поет от Русия ангажимент. С подписването му Украйна се отказа от ядрените оръжия, останали на нейна територия след разпадането на Съветския съюз, а Русия, Съединените щати и Великобритания потвърдиха ангажиментите си да уважават независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна. Според Калас проблемът е, че Русия не спазва вече поетите задължения.
Калас настоява за последователност в преговорите
Европейският представител заяви, че разговорите трябва да следват ясна последователност: първо прекратяване на огъня, след това мирно споразумение и едва накрая обсъждане на по-широката архитектура за сигурност в Европа.
„Трябва да спрем бомбардировките срещу цивилни, след това да седнем и да обсъдим мирното споразумение, а едва след това можем да говорим за европейската сигурност“, каза Калас на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин на 12 ноември.
Тя предупреди, че започването на разговори за нова архитектура преди прекратяване на огъня може да отклони вниманието от руската агресия и да позволи на Москва да наложи дневния ред. Европейската служба за външна дейност потвърди тази последователност след срещата в Дъблин.
Европа настоява да участва пряко
Темата за бъдещата сигурност на Европа беше поставена в центъра на дипломатическите контакти между Вашингтон, Москва и Киев. Съединените щати поискаха Русия да представи предложение за бъдещо споразумение за сигурност с Европа, което да бъде част от по-широка договореност за прекратяване на войната в Украйна.
Европейските държави обаче настояват, че подобни решения не могат да бъдат вземани без тяхно участие. След разговорите в Абу Даби, които не доведоха до пробив по основните въпроси, европейските лидери заявиха, че бъдещите преговори трябва да включват и Европа, и Украйна.
Калас вече заяви, че Украйна трябва да бъде напълно интегрирана в европейската архитектура за сигурност. Европейският съюз настоява също така всяко бъдещо мирно споразумение да съдържа надеждни гаранции за сигурността на Киев, а силната НАТО да остане основен елемент на евроатлантическата отбрана.
Източници: internazionale.it, apnews.com, euronews.com
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