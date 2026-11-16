Кая Калас: Русия първо трябва да спре ударите по цивилни

Русия трябва първо да спре бомбардировките срещу цивилни, ако действително иска да покаже, че търси мир. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за Fox News Digital.

„Те трябва да започнат със спирането на бомбардировките срещу цивилни. Ако са сериозни, трябва да се съгласят на прекратяване на огъня, да седнат на масата за преговори и да разговарят с украинците“, каза Калас.

Калас: Европа не трябва да влиза в руския капан

Позицията ѝ беше повторена и в Дъблин, където на 13 ноември се събраха европейски лидери. Калас заяви, че приоритетът трябва да бъде прекратяването на огъня, следвано от мирно споразумение. Едва след това, по думите ѝ, може да се обсъжда по-широката архитектура на сигурност в Европа.

„Ако започнем да говорим за това, което Русия иска по отношение на архитектурата на сигурност, всъщност попадаме в капаните, които Москва ни поставя“, каза Калас в Дъблин. Тя добави, че засега Европейският съюз не вижда добра воля от руска страна.

Руската страна настоява бъдещите разговори да обхванат не само войната в Украйна, но и отношенията между Русия, НАТО и европейските държави. Москва от години настоява Алиансът да ограничи присъствието си близо до руските граници, докато европейските правителства отхвърлят идеята Русия да има право на вето върху решенията за сигурността на други държави.

Европа ще участва в следващия кръг

Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър съобщиха, че Европа ще бъде включена в следващия кръг на преговорите за прекратяване на войната. Договореността е била обсъдена след срещите между руски и украински делегации в Абу Даби на 10 и 11 ноември, както и след последвалата визита на американските пратеници в Москва.

Европейският съвет обяви, че на разговорите ще бъде изпратен дипломатически екип от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и Европейския съюз. Москва обаче не е потвърдила официално, че приема участието на европейски представители.

„Не можем да позволим нито американците, нито руснаците да решават за нашето бъдеще“, заяви премиерът на Люксембург Люк Фриден, цитиран от Асошиейтед прес.

На фона на нова ескалация

Дипломатическите усилия се развиват на фона на продължаващи удари. Украйна извърши една от най-мащабните си атаки с дронове срещу руски цели от началото на пълномащабната война. Руското Министерство на отбраната заяви, че е свалило 1198 дрона в рамките на атаката.

Украинският генерален щаб съобщи, че е поразен нефтопреработвателен завод във Волгоград и на територията му е избухнал пожар. Руските власти съобщиха за жертви и ранени в няколко региона, но тези данни не са потвърдени независимо.

В същото време руски удари по украински градове причиниха жертви, ранени и прекъсвания на електрозахранването в редица области. Според Асошиейтед прес руска атака срещу Запорожие е поразила два жилищни блока и е ранила 30 души, сред които шест деца.

За Калас последователността на действията е решаваща: първо прекратяване на огъня и реални преговори между Москва и Киев, а след това разговор за дългосрочните правила, които ще определят сигурността на Европа.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, political.org