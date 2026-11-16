Службата за сигурност на Украйна съобщи за подозрение срещу пенсиониран военен пилот, който според разследването е събирал за руската страна данни за украински летища и лична информация за действащи военни летци. Заподозреният е жител на временно окупирания Бердянск, а производството е водено от СБУ в Запорожка област под процесуалното ръководство на областната прокуратура.

По данни на СБУ след началото на пълномащабното руско нахлуване мъжът е установил дистанционен контакт с командир на 52-ри тежък бомбардировъчен авиационен полк на руските въоръжени сили. Двамата са се познавали от военно авиационно училище. Украинската служба твърди, че заподозреният е предложил помощта си и е започнал да събира информация в интерес на руската страна.

Търсили са пилоти на Су-27 и други самолети

Според СБУ заподозреният е подготвял списъци на действащи пилоти от Въздушните сили на Украйна. Сред интересуващите руската страна специалисти са били летци с опит на изтребителите МиГ-29 и Су-27, щурмовите самолети Су-25, бомбардировачите Су-24, транспортните Ан-26 и Ил-76, както и екипажи на хеликоптери Ми-8 и Ми-24.

Украинската служба посочва, че събраните данни са можели да бъдат използвани за опити за вербуване на украински пилоти. За да получи необходимата информация, мъжът разговарял с бивши свои съкурсници и разпитвал за техни познати, контакти, адреси и места на служба.

Разследването продължава

„На базата на събраните доказателства следователите на Службата за сигурност на Украйна съобщиха за подозрение“, посочва украинската служба.

На заподозрения е вменена държавна измяна, извършена в условията на военно положение. СБУ посочва, че той се намира на временно окупирана територия, поради което действията за привличането му към наказателна отговорност продължават.

Обвиненията са на етап досъдебно разследване и не представляват установена вина. В наличната информация не се посочват данни за постановена присъда или за окончателна съдебна оценка на твърденията срещу него.

Източници: dumskaya.net