Донбас срещу НАТО: каква е цената на подобна сделка за Украйна?

Членство на Украйна в НАТО в замяна на изтегляне на украинските войски от част от Донбас не би било достатъчна гаранция за сигурността на страната без конкретни военни ангажименти. Това заяви военният експерт Павел Нарожний, основател на благотворителната организация „Реактивна поща“, в ефира на Радио НВ.

Темата беше поставена, след като украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че американската страна за първи път е повдигнала въпроса дали Украйна би изтеглила войските си от част от Донбас в замяна на присъединяване към Алианса. По думите на Зеленски това не би означавало признаване на Донбас за руска територия.

Експертът: Украйна досега основно е отстъпвала

Нарожний определи ситуацията като необичайна, тъй като за първи път в подобен формат към Украйна е отправено предложение, което включва възможна политическа и териториална отстъпка срещу конкретна перспектива. Според него при предишните преговори разговорите са били съсредоточени основно върху това какво трябва да отстъпи Киев, без насреща да получи достатъчно ясни гаранции.

„Това е много добра хартия, но ползата може да не е толкова голяма, колкото си представяме“, каза Нарожний.

Експертът свърза предложението с руските искания НАТО да прекрати разширяването си и да се върне към състоянието от 1997 г. Москва настоява и Украйна да се откаже от членство в Алианса, както и от участие в политиките на Европейския съюз за колективна сигурност и отбрана, дори ако стане член на блока.

Каква би била практическата полза

Нарожний постави под въпрос как би действало членството на НАТО при нов руски удар срещу Украйна. Като пример той посочи ситуация с руски дронове в териториалните води на Румъния. По думите му реакцията на Алианса е включвала консултации, по-чести разговори между министрите на отбраната на Румъния и България и предложение за над 50 млн. евро за подобряване на комуникациите в рамките на една година.

Според експерта подобен модел би могъл да означава, че при удар срещу украински град министърът на отбраната ще разговаря с колеги от други държави и ще докладва за ситуацията. Нарожний подчерта, че това не е равнозначно на автоматично предоставяне на далекобойни ракети, разполагане на натовска авиация или пряко прехващане на всяка руска ракета и дрон.

По думите му именно наличието на авиация на НАТО на украинска територия, способна да защитава въздушното пространство, би представлявало по-конкретна гаранция. Засега обаче няма потвърдено решение за подобен обмен или за условията, при които Украйна би получила членство в Алианса.

Източници: unian.net