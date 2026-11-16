Китай: Срещата Си, Путин и Тръмп има преломно значение

Предстоящата среща между китайския президент Си Дзинпин, руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп има „преломно значение“, заяви китайското външно министерство. Пекин очаква разговорите да допринесат за световния мир и стабилност.

„Те ще обменят задълбочени мнения за опазването на световния мир и насърчаването на стратегическата стабилност в отношенията между големите сили, което има преломно значение“, каза говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

Срещата е насрочена за четвъртък, 19 ноември, в южния китайски град Шънджън, където се провежда срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Това ще бъде първият разговор лице в лице между лидерите на Китай, САЩ и Русия в този формат. Информацията беше потвърдена и от Белия дом, и от Кремъл.

Ядрените оръжия са сред очакваните теми

Според китайското външно министерство трите държави носят важна отговорност за съвместното справяне с глобалните предизвикателства. Мао Нин заяви, че по-силната комуникация, управлението на различията и стабилизирането на отношенията са в интерес на Китай, Русия и САЩ.

Белият дом съобщи, че Доналд Тръмп ще постави въпроса за намаляването на ядрените арсенали. Китай обаче досега е отхвърлял предложенията за тристранни преговори по темата, като посочва, че САЩ и Русия разполагат с най-големите ядрени запаси.

Китайската страна не е представила подробен дневен ред за срещата. Според американски представители, цитирани от Асошиейтед прес, разговорите ще бъдат насочени към ядрените оръжия, а войната в Украйна не се очаква да бъде включена като основна тема.

ООН е готова да подкрепи усилията за разоръжаване

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви в Манила, че организацията е готова да подкрепи всеки опит за ядрено разоръжаване, който може да произтече от срещата. Пекин подчертава, че по-интензивният диалог между трите сили може да помогне за стабилизирането на международната обстановка и за развитието на сътрудничеството.

Предстои да стане ясно дали разговорите в Шънджън ще доведат до конкретни договорености. Към момента Китай съобщава за общи цели, свързани с мира и стратегическата стабилност, но не посочва конкретни ангажименти или решения, които лидерите ще обсъдят.

Източници: internazionale.it, channelnewsasia.com, apnews.com