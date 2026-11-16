Предстои историческа среща за Украйна: Зеленски подготвя важен ход

Володимир Зеленски обяви подготовка на преглед на работата на международните коалиции в подкрепа на Украйна. Това стана в традиционното му вечерно обръщение, в което украинският президент съобщи и за предстояща среща на „Коалицията на желаещите“, определена от него като потенциално историческа.

„Подготвяме и преглед на работата на съществуващите коалиции в подкрепа на Украйна: кои действително изпълняват задачите си, а кои, честно казано, остават празни“, заяви Зеленски. По думите му целта е тези формати да бъдат изпълнени с реални ангажименти и действия.

Украинският президент каза още, че участниците трябва да изработят силна общоевропейска позиция за бъдещите дипломатически разговори. Той посочи, че форматът с участието на Украйна, САЩ и Русия трябва да бъде не просто разширен, а „с порядък по-силен“.

Срещата в Берлин е насрочена за 19 ноември

Предстоящото заседание на „Коалицията на желаещите“ е планирано за 19 ноември в Берлин. За датата съобщи германският канцлер Фридрих Мерц след среща със Зеленски в началото на ноември. Във форума се очаква да бъдат обсъдени по-нататъшната военна помощ за Украйна, гаранциите за сигурност и координацията на дипломатическите действия.

На 15 ноември Зеленски разговаря с премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре и с президента на Финландия Александър Стуб. Според украинското президентство тримата са обсъдили перспективите пред дипломацията и подготовката на срещите в Берлин. Зеленски подчерта, че европейската позиция в предстоящите разговори трябва да остане силна.

В разговорите е засегната и антибалистичната програма FREYJA. Зеленски благодари на Норвегия и на останалите държави, участващи в инициативата, и заяви, че работата по нея продължава. „Европейската антибалистична отбрана – масова и ефективна – може да стане един от най-сериозните ни общи приноси за приближаването на мира“, каза той.

Европейско участие в бъдещите преговори

По-рано беше съобщено, че при бъдещи разговори между Украйна и Русия Европейският съюз може да бъде представляван от съветници по националната сигурност от Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша. Така петте държави ще участват в координацията на европейската позиция по преговорния процес.

Следващият кръг на разговорите се очаква преди срещата на Г-20, която е насрочена за 14 и 15 декември в САЩ. Преди това са планирани няколко международни срещи, сред които форумът на „Коалицията на желаещите“ в Берлин. Засега не е съобщено окончателно решение за конкретния състав и дневния ред на бъдещия преговорен формат.

Източници: obozrevatel.com, interfax.com.ua, eurointegration.com.ua