Калас с остро послание към Русия: Първо спиране на огъня, после преговори!

Руските искания в преговорите за прекратяване на войната в Украйна са „максималистки и наистина абсурдни“, а първата задача на Европа трябва да бъде постигането на прекратяване на огъня. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

„Това, което трябва да видим сега, е прекратяване на огъня. Прекратяване на огъня, за да започнат разговорите за всичко останало“, каза Калас. По думите ѝ, ако Русия използва своите условия като повод за продължаване на войната и за нанасяне на нови разрушения, европейският преговорен екип трябва да настоява първо за спиране на бойните действия.

Европа подготвя свои максимални искания

Калас заяви, че Москва повтаря искания, поставени още през 2021 г., и ги допълва с нови условия. Според нея руската тактика е да се представят много искания, към които впоследствие се добавят още, така че евентуалното оттегляне от част от тях да изглежда като разумен компромис.

„Не трябва да гледаме само какво можем да предложим на Русия, защото ние също разполагаме с лостове за влияние – това са санкциите и замразените активи“, каза върховният представител на ЕС. Тя посочи, че Европа трябва да изисква отстъпки от Москва, за да бъде постигнат справедлив и траен мир в Украйна и на континента.

Сред европейските максимални искания е изтеглянето на руските войски от всички държави, в които Русия в момента държи свои сили. Калас свърза тази позиция с принципите на Устава на ООН и с вече съществуващите договорености за европейската сигурност.

Спор за бъдещата сигурност на Европа

В последните дни се съобщава, че Русия отново настоява за промени в европейската архитектура за сигурност, включително за връщане на силите на НАТО към позициите им от 1997 г. Тези искания са близки до условията, представени от Москва преди началото на пълномащабната война срещу Украйна.

Калас заяви, че вече има международни споразумения, които определят основите на европейската сигурност, но Русия не ги спазва. Тя посочи Хелзинкския заключителен акт и Будапещенския меморандум и заяви, че преди разговори за по-широка сигурност са необходими ясни руски отстъпки.

По думите ѝ към момента не се вижда руско съгласие за прекратяване на огъня. Калас обвини Москва, че продължава да атакува инфраструктура в Украйна, включително железопътни линии, мостове и енергийни обекти.

Европа очаква участие в следващия кръг

Калас каза, че според информацията, с която разполага, европейски представители ще бъдат включени в следващия кръг на преговорите. Решението за състава и правомощията на европейския екип обаче принадлежи на лидерите на ЕС.

Тя заяви, че ще продължи да работи по съдържанието на преговорите чрез срещите с министрите на външните работи и експертите от Европейската служба за външна дейност. Позицията ѝ е, че редът трябва да бъде ясен: първо прекратяване на огъня, след това мирно споразумение, а едва после обсъждане на останалите въпроси, свързани с европейската сигурност.

Източници: ukrinform.ua, eurointegration.com.ua, interfax.com.ua