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Украинските атаки принудиха Москва да премести стратегическата си авиация
  Тема: Украйна

Украинските атаки принудиха Москва да премести стратегическата си авиация

16 Ноември, 2026 11:51 934 13

  • русия-
  • стратегическа авиация-
  • юрий игнат-
  • ракети х-101-
  • операция паяжина

Юрий Игнат заяви, че прехвърлянето на бомбардировачите цели да ограничи загубите, но не означава отказ от нови атаки

Украинските атаки принудиха Москва да премести стратегическата си авиация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия преразпределя стратегическата си авиация, за да предпази самолетите си от нови атаки. Това заяви говорителят на Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна Юрий Игнат в телевизионен ефир, цитиран от Укрінформ.

По думите му Москва няма да се откаже от използването на стратегически бомбардировачи, докато разполага с боеприпаси и ракети с голям обсег. Сред тях е и ракетата Х-101, която се използва за поразяване на цели на голямо разстояние.

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„Докато има бомби и ракети, които летят далеч, имам предвид Х-101, които се използват, разбира се, че никой няма да ги отпише“, заяви Игнат.

Прехвърлянето не означава спиране на ударите

Говорителят посочи, че руската стратегическа авиация е била премествана и след операцията на Службата за сигурност на Украйна „Паяжина“, при която са били поразени руски военни самолети. Според него тези действия могат да помогнат на Русия да избегне нови загуби, но не означават отказ от по-нататъшното използване на бомбардировачите.

Игнат заяви, че руските стратегически самолети могат за половин ден да достигнат европейската част на Русия. Оттам те могат да се подготвят за следващ удар, посочи той.

След операцията „Паяжина“ авиобазата „Украинка“ в руския Далечен изток е станала една от основните бази за стратегическата авиация на Русия. Към нея са били прехвърляни самолети след украински атаки по руски военни летища.

На 29 септември в Амурска област се е разбил стратегически бомбардировач Ту-95МС. Информацията за инцидента е посочена в контекста на преместването на руските самолети, но в изявлението на Игнат не се посочват допълнителни подробности за причините за катастрофата.

Източници: ukrinform.ua


Русия
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