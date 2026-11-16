Украинските атаки принудиха Москва да премести стратегическата си авиация

Русия преразпределя стратегическата си авиация, за да предпази самолетите си от нови атаки. Това заяви говорителят на Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна Юрий Игнат в телевизионен ефир, цитиран от Укрінформ.

По думите му Москва няма да се откаже от използването на стратегически бомбардировачи, докато разполага с боеприпаси и ракети с голям обсег. Сред тях е и ракетата Х-101, която се използва за поразяване на цели на голямо разстояние.

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Прехвърлянето не означава спиране на ударите

„Докато има бомби и ракети, които летят далеч, имам предвид Х-101, които се използват, разбира се, че никой няма да ги отпише“, заяви Игнат.

Говорителят посочи, че руската стратегическа авиация е била премествана и след операцията на Службата за сигурност на Украйна „Паяжина“, при която са били поразени руски военни самолети. Според него тези действия могат да помогнат на Русия да избегне нови загуби, но не означават отказ от по-нататъшното използване на бомбардировачите.

Игнат заяви, че руските стратегически самолети могат за половин ден да достигнат европейската част на Русия. Оттам те могат да се подготвят за следващ удар, посочи той.

След операцията „Паяжина“ авиобазата „Украинка“ в руския Далечен изток е станала една от основните бази за стратегическата авиация на Русия. Към нея са били прехвърляни самолети след украински атаки по руски военни летища.

На 29 септември в Амурска област се е разбил стратегически бомбардировач Ту-95МС. Информацията за инцидента е посочена в контекста на преместването на руските самолети, но в изявлението на Игнат не се посочват допълнителни подробности за причините за катастрофата.

Източници: ukrinform.ua