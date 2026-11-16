Разстоянието от Киев до Париж: Украйна опъна антидронови мрежи по над 2200 км пътища

Украйна е изградила антидронова защита по повече от 2200 километра прифронтови автомобилни пътища. Работата е започнала през април 2025 г., а изпълнител е Държавната специална служба за транспорт по задача на Министерството на отбраната.

Мащабът на защитените участъци е сравним с дължината на река Днепър или с разстоянието по автомобилен път между Киев и Париж. Мрежите са поставени над ключови маршрути, по които се извършват военни и цивилни превози в близост до зоните на бойни действия.

„Инженерната работа по разгръщането на антидроновата защита е критично важна, тъй като противникът постоянно се опитва да нанася удари по логистиката и цивилния транспорт“, заяви Министерството на отбраната на Украйна.

Ведомството посочва, че защитата има за цел да намали риска за хората и да осигури движението по пътищата, които са необходими за отбраната на страната и за снабдяването на прифронтовите общности. Подразделенията на Държавната специална служба за транспорт продължават ежедневно да укрепват ключовите логистични направления.

Защита на маршрутите до 2028 г.

Изграждането на антидронови мрежи е част от по-широк подход към инженерното оборудване на отбранителните рубежи. През октомври 2026 г. украинското правителство одобри стратегия до 2028 г., която предвижда единни стандарти за фортификациите, цифрово отчитане на съоръженията и засилване на защитата на логистичните пътища от безпилотни летателни апарати.

В стратегията е заложено и редовно актуализиране на плановете за инженерни дейности според оперативната обстановка и нуждите на войските. Така поставянето на мрежи над пътищата се превръща в постоянна част от защитата на транспортните коридори, а не в еднократна мярка.

Отделни защитени участъци вече са изградени и в Харков. Там антидронов коридор с дължина 6,5 километра е поставен над Харковското шосе, като са планирани и допълнителни отсечки.

Източници: ukrinform.ua