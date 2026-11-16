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Разстоянието от Киев до Париж: Украйна опъна антидронови мрежи по над 2200 км пътища
  Тема: Украйна

Разстоянието от Киев до Париж: Украйна опъна антидронови мрежи по над 2200 км пътища

16 Ноември, 2026 12:04 891 15

  • украйна-
  • антидронови мрежи-
  • министерство на отбраната-
  • прифронтови пътища-
  • военна логистика

Защитените прифронтови маршрути са изградени от април 2025 г. по задача на Министерството на отбраната. Работата по ключовите логистични пътища продължава

Разстоянието от Киев до Париж: Украйна опъна антидронови мрежи по над 2200 км пътища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е изградила антидронова защита по повече от 2200 километра прифронтови автомобилни пътища. Работата е започнала през април 2025 г., а изпълнител е Държавната специална служба за транспорт по задача на Министерството на отбраната.

Мащабът на защитените участъци е сравним с дължината на река Днепър или с разстоянието по автомобилен път между Киев и Париж. Мрежите са поставени над ключови маршрути, по които се извършват военни и цивилни превози в близост до зоните на бойни действия.

„Инженерната работа по разгръщането на антидроновата защита е критично важна, тъй като противникът постоянно се опитва да нанася удари по логистиката и цивилния транспорт“, заяви Министерството на отбраната на Украйна.

Ведомството посочва, че защитата има за цел да намали риска за хората и да осигури движението по пътищата, които са необходими за отбраната на страната и за снабдяването на прифронтовите общности. Подразделенията на Държавната специална служба за транспорт продължават ежедневно да укрепват ключовите логистични направления.

Защита на маршрутите до 2028 г.

Изграждането на антидронови мрежи е част от по-широк подход към инженерното оборудване на отбранителните рубежи. През октомври 2026 г. украинското правителство одобри стратегия до 2028 г., която предвижда единни стандарти за фортификациите, цифрово отчитане на съоръженията и засилване на защитата на логистичните пътища от безпилотни летателни апарати.

В стратегията е заложено и редовно актуализиране на плановете за инженерни дейности според оперативната обстановка и нуждите на войските. Така поставянето на мрежи над пътищата се превръща в постоянна част от защитата на транспортните коридори, а не в еднократна мярка.

Отделни защитени участъци вече са изградени и в Харков. Там антидронов коридор с дължина 6,5 километра е поставен над Харковското шосе, като са планирани и допълнителни отсечки.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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