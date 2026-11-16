Удар по военната каса на Кремъл: Русия губи най-печелившите си енергийни пазари

Русия губи приходи от износа на нефт и газ, след като достъпът ѝ до европейския енергиен пазар се свива. Това намалява и способността на Москва да финансира войната срещу Украйна, заяви полският външен министър Радослав Сикорски преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

„С всяка година Европа внася все по-малко руски нефт и газ. Алтернативните пазари, първо, са по-сложни от логистична гледна точка, а второ, цените там са поне с 30% по-ниски. Русия продава по-малко нефт и получава по-малко пари. Това влияе върху способността ѝ да финансира войната“, заяви Сикорски.

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ЕС подготвя нов пакет санкции

Сред темите на заседанието са руската агресия срещу Украйна, подготовката на 22-рия пакет санкции срещу Русия, финансовите въпроси, свързани с войната, и координацията на дипломатическите усилия между държавите от ЕС. В срещата трябва да участва и украинският външен министър Андрий Сибига.

Според Сикорски загубата на европейския пазар на въглеводороди е сред най-важните последици от санкционната политика срещу Москва. Той посочи, че ограниченията трябва постоянно да се актуализират, тъй като се променят компаниите, които търгуват с руски нефт и го транспортират.

По думите му значителен брой компании и физически лица са попаднали в санкционни списъци по предложение на Полша. Европейският съюз вече прие 21-вия пакет санкции през юли, а подготовката на следващия пакет е част от продължаващия натиск върху руските приходи и икономика.

Сикорски отхвърли тристранен формат

Полският министър се противопостави и на идеята за среща във формат САЩ–Русия–Китай. Според него подобен разговор би дал на Москва статут на глобална свръхсила, който Русия отдавна не притежава.

„Това би трябвало да бъде среща във формат триъгълник Китай–САЩ–Европейски съюз“, заяви Сикорски.

Той подчерта, че успешни преговори за прекратяване на войната са възможни само при достатъчен натиск върху Русия. „Натискът трябва да бъде оказван върху агресора, а не върху жертвата на агресията“, каза полският външен министър.

Високият представител на ЕС по външните работи Кая Калас също заяви, че Русия поставя максималистични искания в рамките на мирните преговори. По думите ѝ Европа трябва да се съсредоточи върху засилването на натиска над Москва и осигуряването на прекратяване на огъня в Украйна, преди да обсъжда други въпроси.

Източници: ukrinform.ua