Новини
Свят »
Русия »
Удар по военната каса на Кремъл: Русия губи най-печелившите си енергийни пазари
  Тема: Украйна

Удар по военната каса на Кремъл: Русия губи най-печелившите си енергийни пазари

16 Ноември, 2026 12:21 937 34

  • радослав сикорски-
  • руски нефт-
  • руски газ-
  • санкции срещу русия-
  • войната в украйна

Полският външен министър заяви, че алтернативните пазари носят на Москва поне с 30% по-ниски цени и са по-скъпи за обслужване

Удар по военната каса на Кремъл: Русия губи най-печелившите си енергийни пазари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия губи приходи от износа на нефт и газ, след като достъпът ѝ до европейския енергиен пазар се свива. Това намалява и способността на Москва да финансира войната срещу Украйна, заяви полският външен министър Радослав Сикорски преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

„С всяка година Европа внася все по-малко руски нефт и газ. Алтернативните пазари, първо, са по-сложни от логистична гледна точка, а второ, цените там са поне с 30% по-ниски. Русия продава по-малко нефт и получава по-малко пари. Това влияе върху способността ѝ да финансира войната“, заяви Сикорски.

Още новини от Украйна

ЕС подготвя нов пакет санкции

Сред темите на заседанието са руската агресия срещу Украйна, подготовката на 22-рия пакет санкции срещу Русия, финансовите въпроси, свързани с войната, и координацията на дипломатическите усилия между държавите от ЕС. В срещата трябва да участва и украинският външен министър Андрий Сибига.

Според Сикорски загубата на европейския пазар на въглеводороди е сред най-важните последици от санкционната политика срещу Москва. Той посочи, че ограниченията трябва постоянно да се актуализират, тъй като се променят компаниите, които търгуват с руски нефт и го транспортират.

По думите му значителен брой компании и физически лица са попаднали в санкционни списъци по предложение на Полша. Европейският съюз вече прие 21-вия пакет санкции през юли, а подготовката на следващия пакет е част от продължаващия натиск върху руските приходи и икономика.

Сикорски отхвърли тристранен формат

Полският министър се противопостави и на идеята за среща във формат САЩ–Русия–Китай. Според него подобен разговор би дал на Москва статут на глобална свръхсила, който Русия отдавна не притежава.

„Това би трябвало да бъде среща във формат триъгълник Китай–САЩ–Европейски съюз“, заяви Сикорски.

Той подчерта, че успешни преговори за прекратяване на войната са възможни само при достатъчен натиск върху Русия. „Натискът трябва да бъде оказван върху агресора, а не върху жертвата на агресията“, каза полският външен министър.

Високият представител на ЕС по външните работи Кая Калас също заяви, че Русия поставя максималистични искания в рамките на мирните преговори. По думите ѝ Европа трябва да се съсредоточи върху засилването на натиска над Москва и осигуряването на прекратяване на огъня в Украйна, преди да обсъжда други въпроси.

Източници: ukrinform.ua


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания