Швеция: Русия не иска истински мир в Украйна – исканията на Москва са абсурдни

Русия не проявява интерес към сериозни разговори за мир в Украйна, заяви шведският външен министър Мария Малмер Стенергард. По думите ѝ това личи от появилите се руски искания, които тя определи като „абсурдни“.

Изказването беше направено на фона на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Стенергард заяви, че Москва продължава да не показва готовност за сериозно обсъждане на мирно споразумение.

Литва: Първо трябва да има прекратяване на огъня

Литовският външен министър Кестутис Будрис предупреди европейските държави да не попадат в капана на разговори с Русия за бъдеща европейска архитектура на сигурност, преди да бъде постигнато прекратяване на огъня.

„Що се отнася до европейската архитектура на сигурност е много ясно, че ние не се нуждаем от нова. Ние вече я имаме. Правилата работят, но проблемът е, че Русия ги нарушава“, заяви Будрис.

Той говори пред репортери в кулоарите на срещата на външните министри на Европейския съюз в Брюксел.

Според литовския министър обсъждането на нова система за сигурност би дало на Русия възможности да извлече полза от процеса.

Фокусът остава върху мирните преговори

„Това би предоставило много възможности на Русия да извлече полза от всичко това, така че не бива да попадаме в този капан“, добави Будрис.

Позициите на Швеция и Литва поставят прекратяването на огъня като условие преди по-широки разговори за бъдещата сигурност на Европа. В същото време Стенергард заяви, че руските искания показват липса на интерес към сериозно договаряне на мир в Украйна.

Европейските представители обсъждат участието на Европа в дипломатическите усилия, но настояват разговорите да не отклоняват вниманието от необходимостта първо да бъде прекратена войната.

Източници: whtc.com, euronews.com