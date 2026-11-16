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Русия създаде таен полк от редки хеликоптери за борба с украинските дронове
  Тема: Украйна

Русия създаде таен полк от редки хеликоптери за борба с украинските дронове

16 Ноември, 2026 12:48 1 788 35

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  • ка-29

Москва е създала и нов полк с редки вертолети Ка-29 за защита на Северния флот и военни обекти в Арктика

Русия създаде таен полк от редки хеликоптери за борба с украинските дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е започнала да укрепва военни постове по границата с Норвегия с чували с пясък и антидронови мрежи. Мерките са част от засилването на защитата на военни обекти срещу украински безпилотни апарати, съобщава украинската агенция УНИАН, позовавайки се на британското издание UK Defence Journal.

„Русия е държава във война“, е заявил вицеадмирал Руне Андерсен, командващ Обединения щаб на Норвегия. По думите му той е видял укрепените руски постове по време на посещение в района през миналата седмица. Андерсен описва промяната в руската позиция като оттегляне към „защитен бастион“ и свързва мерките с украинските удари на голяма дълбочина.

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Нов полк с вертолети Ка-29

През май Русия е създала нов полк с редки вертолети Ка-29 за защита на Северния флот от украински дронове. В зоната му на отговорност попада летище „Оленья“, което се използва като база за стратегически бомбардировачи Ту-95МС.

Разполагането на специализирано подразделение е представено като част от разширяването на мерките срещу безпилотни атаки по руски военни обекти. През 2026 г. антидронови мрежи са поставяни и върху руски атомни подводници от проектите 945 „Антей“ и 667БДРМ „Делфин“.

Летище „Оленья“ се намира на Кольския полуостров и има значение за руската стратегическа авиация. Именно наличието на далекобойни бомбардировачи го превръща в един от обектите, които Москва се стреми да защити от атаки с безпилотни апарати.

НАТО увеличава присъствието си на север

Според Андерсен през последните три години съюзниците от НАТО са утроили присъствието на военноморски сили и стратегическа авиация в Северния Атлантик. Той е предупредил, че възпирането на Русия трябва да бъде внимателно дозирано, за да не бъде възприето от Москва като подготовка за нападение.

„Трябва да можем да демонстрираме тази сила, без да създаваме недоразумения“, е заявил норвежкият вицеадмирал. Той е посочил и че руският флот е натоварен с едновременното съпровождане на търговски кораби и защитата на военните си бази.

През 2024 г. Кольският полуостров е включен в зоната на Ленинградския военен окръг след промени във военно-административното устройство на Русия. Значителна част от силите му е ангажирана във войната срещу Украйна. Това е сред възможните обяснения за прехвърлянето на допълнителни задачи към северните подразделения.

Данните за укрепването на постовете и създаването на полка с Ка-29 показват промяна в защитата на руските обекти в Арктика. Твърденията, че тези действия означават подготовка за пряк конфликт със западни държави, остават оценка, а не потвърден факт.

Източници: unian.net, ukdefencejournal.org.uk


Русия
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