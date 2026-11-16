Новини
Свят »
Естония »
След нов опит за атентат: Естония затваря границата с Русия
  Тема: Украйна

След нов опит за атентат: Естония затваря границата с Русия

16 Ноември, 2026 13:00 1 039 20

  • естония-
  • русия-
  • саботаж-
  • граница-
  • маргус цахкна-
  • нато

"Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония имат последствия." Причината: нов опит за атентат срещу оръжейна компания.

След нов опит за атентат: Естония затваря границата с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В неделя, 15 ноември, погледнато отвън, не личи, че предния ден тук е имало опит за саботаж и палеж. В здрача производствената сграда на естонския производител на дронове Threod Systems, разположена на север от Талин, изглежда практически непокътната. Това се вижда от кадри на финландската телевизия.

Рано в събота сутринта няколко извършители са се опитали да подпалят сградата с помощта на взривно устройство. Охраната е успяла да предотврати нападението. От уикенда насам този инцидент е основна тема в естонските новини.

Още новини от Украйна

Според данните, предоставени от властите, са били задържани осем заподозрени. Посочва се, че явно всички те са с местожителство в Латвия. На пресконференция директорът на естонската служба за вътрешна сигурност заяви, че според неговите сведения руската военна разузнавателна служба ГРУ е дала заповед за атентата.

Threod Systems произвежда дронове, които се използват и в Украйна – в битката срещу руската армия.

Затваряне на всички сухопътни гранични пунктове

Още през лятото в Талин имаше подобен опит за атентат. И тогава целта беше оръжеен завод. Сега след поредния случай Естония реши да реши да затвори границата с Русия. "От началото на декември искаме да затворим напълно всички наши сухопътни гранични пунктове", заяви естонският министър на вътрешните работи Игор Таро по естонската телевизия. "Правителството трябва да реши дали това ще бъде мярка с неопределен срок или с ограничена продължителност."

Трафикът от и към Русия на граничните пунктове вече е бил значително ограничен, подчерта Таро и добави, че многократно е било предупреждавано, че по-нататъшна ескалация може да доведе до пълно блокиране на трафика. Нещо, което сега се случва.

Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония имат последствия, пише естонският министър на външните работи Маргус Цахкна в онлайн платформата X. Затварянето на границата затруднява враждебните действия и предотвратява заобикалянето на санкциите, продължава той.

Затварянето на границата повишава сигурността в Естония, обяснява Марго Палосен, генерален директор на естонската служба за вътрешна сигурност. "Това без съмнение ще намали ефективно рисковете за сигурността на Република Естония. По този начин пътуванията между Естония и Русия вече няма да са възможни."

Естония изгражда противотанкови прегради и бункери

От затварянето на границата ще бъде засегнат и град Нарва, разположен в най-североизточната част на Естония. Тук мнозинството жители все още говори руски. Мнозина имат роднини или приятели в Русия. Но напоследък граничният пункт се използваше все по-рядко – поради дългото чакане.

От 2025 насам Естония масивно укрепва границата си с Русия, изгражда противотанкови прегради и планира да построи до 600 бункера. Предвид тези мерки мнозина се питат защо границата изобщо все още е отворена. Отдавна в Естония се чуват призиви да се последва примера на Финландия. Северният съсед вече преди почти три години започна да укрепва границата към Русия и да затваря гранични пунктове.


Естония
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания