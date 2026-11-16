След нов опит за атентат: Естония затваря границата с Русия

В неделя, 15 ноември, погледнато отвън, не личи, че предния ден тук е имало опит за саботаж и палеж. В здрача производствената сграда на естонския производител на дронове Threod Systems, разположена на север от Талин, изглежда практически непокътната. Това се вижда от кадри на финландската телевизия.

Рано в събота сутринта няколко извършители са се опитали да подпалят сградата с помощта на взривно устройство. Охраната е успяла да предотврати нападението. От уикенда насам този инцидент е основна тема в естонските новини.

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Според данните, предоставени от властите, са били задържани осем заподозрени. Посочва се, че явно всички те са с местожителство в Латвия. На пресконференция директорът на естонската служба за вътрешна сигурност заяви, че според неговите сведения руската военна разузнавателна служба ГРУ е дала заповед за атентата.

Threod Systems произвежда дронове, които се използват и в Украйна – в битката срещу руската армия.

Затваряне на всички сухопътни гранични пунктове

Още през лятото в Талин имаше подобен опит за атентат. И тогава целта беше оръжеен завод. Сега след поредния случай Естония реши да реши да затвори границата с Русия. "От началото на декември искаме да затворим напълно всички наши сухопътни гранични пунктове", заяви естонският министър на вътрешните работи Игор Таро по естонската телевизия. "Правителството трябва да реши дали това ще бъде мярка с неопределен срок или с ограничена продължителност."

Трафикът от и към Русия на граничните пунктове вече е бил значително ограничен, подчерта Таро и добави, че многократно е било предупреждавано, че по-нататъшна ескалация може да доведе до пълно блокиране на трафика. Нещо, което сега се случва.

Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония имат последствия, пише естонският министър на външните работи Маргус Цахкна в онлайн платформата X. Затварянето на границата затруднява враждебните действия и предотвратява заобикалянето на санкциите, продължава той.

Затварянето на границата повишава сигурността в Естония, обяснява Марго Палосен, генерален директор на естонската служба за вътрешна сигурност. "Това без съмнение ще намали ефективно рисковете за сигурността на Република Естония. По този начин пътуванията между Естония и Русия вече няма да са възможни."

Естония изгражда противотанкови прегради и бункери

От затварянето на границата ще бъде засегнат и град Нарва, разположен в най-североизточната част на Естония. Тук мнозинството жители все още говори руски. Мнозина имат роднини или приятели в Русия. Но напоследък граничният пункт се използваше все по-рядко – поради дългото чакане.

От 2025 насам Естония масивно укрепва границата си с Русия, изгражда противотанкови прегради и планира да построи до 600 бункера. Предвид тези мерки мнозина се питат защо границата изобщо все още е отворена. Отдавна в Естония се чуват призиви да се последва примера на Финландия. Северният съсед вече преди почти три години започна да укрепва границата към Русия и да затваря гранични пунктове.