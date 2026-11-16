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Bloomberg: Тръмп няма да повдига темата за Украйна пред Путин и Си
  Тема: Украйна

Bloomberg: Тръмп няма да повдига темата за Украйна пред Путин и Си

16 Ноември, 2026 13:05 1 133 36

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си цзинпин-
  • украйна-
  • шънджън

Според Bloomberg американският президент ще използва разговорите в Шънджън, за да демонстрира влияние на международната сцена. Основната официална тема ще бъде неразпространението на ядрените оръжия

Bloomberg: Тръмп няма да повдига темата за Украйна пред Путин и Си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп ще използва предстоящата среща с Владимир Путин и Си Цзинпин, за да демонстрира, че въпреки вътрешнополитическия натиск в САЩ остава ключов фактор в световната политика. Според Bloomberg американският президент вероятно ще избягва обсъждането на войната в Украйна по време на тристранните разговори.

Срещата е насрочена за 19 ноември в Шънджън, Китай, в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Това ще бъде първият подобен разговор между лидерите на САЩ, Русия и Китай. Белият дом посочва, че официално разговорите ще бъдат посветени на неразпространението на ядрените оръжия. Според Тръмп обсъждането на темата може да открие път към ново споразумение между големите ядрени сили.

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Украйна вероятно няма да бъде водеща тема

Високопоставен представител на американската администрация, пожелал анонимност, е заявил пред журналисти, че Тръмп се очаква да използва срещата за разговори относно войната в Иран, но ще избягва темата за Украйна. Отсъствието на украински представител вече предизвиква критики.

„Не искам интересите на Украйна да бъдат представлявани от Путин, Си Цзинпин и Тръмп“, заявява Майкъл Макфол, бивш посланик на САЩ в Русия. По думите му по-логично би било на срещата да бъде поканен Володимир Зеленски или поне един от европейските лидери.

Вътрешният натиск върху Тръмп

Срещата се провежда на фона на две сериозни политически затруднения за президента на САЩ. Bloomberg посочва тежкото поражение на републиканците на междинните избори за Конгреса, както и скандала около ръководителя на Nvidia Дженсън Хуанг, който според публикацията е напуснал поста си след разкрития за връзка с предполагаема китайска шпионка.

Кърт Тонг, бивш посланик на САЩ в Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, смята, че Тръмп ще се стреми да превърне пътуването в демонстрация на лидерство. „Президентът несъмнено ще се опита да използва това пътуване, за да потвърди лидерството и авторитета си, да покаже държавническите си способности и по същество да се похвали на международната сцена“, казва Тонг.

Според Bloomberg срещата може да укрепи позициите на Китай като световна сила и да даде на Тръмп възможност да покаже сила извън страната, докато се сблъсква с ниски рейтинги на одобрение и перспектива за разследвания от Конгреса. Едновременно с това разговорът между Тръмп и Путин може да засили тревогите в Киев и в западните столици, ако бъде създадено впечатление, че бъдещи решения за Украйна могат да се обсъждат без нейно участие.


Китай
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