Германия постави червена линия пред Москва: няма да преговаря за основите на европейската сигурност

Германия няма да допуска преразглеждане на основополагащите принципи на европейската сигурност в бъдещи преговори с Русия. Това заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.
Като основи на европейската сигурност Вадефул посочи Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., Парижката харта и Будапещенския меморандум. По думите му тези документи утвърждават равнопоставеността на суверенните държави и правото на всяка от тях сама да избира към кои структури за сигурност да се присъедини.
Германският министър каза, че тези въпроси не могат да бъдат обсъждани с Москва. Останалите аспекти на бъдещото уреждане обаче могат и трябва да бъдат предмет на преговори, добави той.
Берлин очаква да види позицията на Москва
Вадефул заяви, че в близко време ще стане ясно дали Русия е готова за сериозни разговори или само се опитва да печели време, създавайки впечатление за преговорен процес.„Трябва да настъпи момент, в който и двете страни да са готови за сериозни отстъпки. От руска страна тази отстъпка трябва да бъде най-сетне прекратяването на тази ужасна война“, каза той.
По думите му решението за евентуално мирно уреждане принадлежи на Украйна и Русия. Германия „съвсем ясно стои на страната на Украйна“ и не е посредник, който заема позиция по средата между двете страни.
Европейският екип и австрийското предложение
Според Вадефул съставът на европейския преговорен екип вече е договорен на неформална среща на върха в Дъблин на 13 ноември. В него участват институциите на Европейския съюз и пет държави: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша.
Австрия предложи мандатът на екипа да обхваща четири направления – политическо, сигурностно, хуманитарно и икономическо. Виена поставя акцент върху наблюдението на евентуално прекратяване на огъня чрез европейски инструменти, включително сателитни системи, както и чрез ОССЕ и Международната агенция за атомна енергия.
Хуманитарната част включва координация на помощта за Украйна, особено през зимата, и действия за връщането на украински деца, отведени в Русия. Икономическото направление предвижда използването на санкции и други икономически инструменти като средство за влияние в преговорите.
Вадефул заяви, че след определянето на участниците и основните въпроси трябва да започне практическата работа по прекратяването на руската война срещу Украйна.
Източници: ukrinform.ua
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