Германия постави червена линия пред Москва: няма да преговаря за основите на европейската сигурност

Германия няма да допуска преразглеждане на основополагащите принципи на европейската сигурност в бъдещи преговори с Русия. Това заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

Като основи на европейската сигурност Вадефул посочи Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., Парижката харта и Будапещенския меморандум. По думите му тези документи утвърждават равнопоставеността на суверенните държави и правото на всяка от тях сама да избира към кои структури за сигурност да се присъедини.

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„Това са основите, които за нас не подлежат на преговори. Няма никакви основания да се поставят под съмнение съществуващите съюзи“, заяви Вадефул.

Германският министър каза, че тези въпроси не могат да бъдат обсъждани с Москва. Останалите аспекти на бъдещото уреждане обаче могат и трябва да бъдат предмет на преговори, добави той.

Берлин очаква да види позицията на Москва

Вадефул заяви, че в близко време ще стане ясно дали Русия е готова за сериозни разговори или само се опитва да печели време, създавайки впечатление за преговорен процес.

„Трябва да настъпи момент, в който и двете страни да са готови за сериозни отстъпки. От руска страна тази отстъпка трябва да бъде най-сетне прекратяването на тази ужасна война“, каза той.

По думите му решението за евентуално мирно уреждане принадлежи на Украйна и Русия. Германия „съвсем ясно стои на страната на Украйна“ и не е посредник, който заема позиция по средата между двете страни.

Европейският екип и австрийското предложение

Според Вадефул съставът на европейския преговорен екип вече е договорен на неформална среща на върха в Дъблин на 13 ноември. В него участват институциите на Европейския съюз и пет държави: Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша.

Австрия предложи мандатът на екипа да обхваща четири направления – политическо, сигурностно, хуманитарно и икономическо. Виена поставя акцент върху наблюдението на евентуално прекратяване на огъня чрез европейски инструменти, включително сателитни системи, както и чрез ОССЕ и Международната агенция за атомна енергия.

Хуманитарната част включва координация на помощта за Украйна, особено през зимата, и действия за връщането на украински деца, отведени в Русия. Икономическото направление предвижда използването на санкции и други икономически инструменти като средство за влияние в преговорите.

Вадефул заяви, че след определянето на участниците и основните въпроси трябва да започне практическата работа по прекратяването на руската война срещу Украйна.

Източници: ukrinform.ua