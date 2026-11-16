Палеж, обвинения и затворена граница: ново напрежение между Естония и Русия

Кремъл категорично отхвърли обвиненията на Естония, че Москва стои зад опит за палеж на обект на естонската отбранителна компания „Треод системс“. Руската страна определи твърденията като неоснователни, след като Талин обяви, че ще затвори всички гранични пунктове с Русия от 1 декември.

„Тези обвинения са напълно неоснователни. Затова не можем да ги приемем. Не ги приемаме, не ги одобряваме, не сме съгласни с тях и категорично ги отхвърляме“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му обвиненията на Естония са част от поредица неверни твърдения срещу Москва, отправяни от европейски държави. Песков не посочи конкретни други случаи, но заяви, че Русия не приема подобни оценки.

Талин свърза затварянето на границата с опита за палеж

Естонският външен министър Маргус Цахкна съобщи, че от 1 декември ще бъдат затворени всички гранични пунктове между Естония и Русия. Решението е обвързано с опит за палеж на обект на „Треод системс“, като според Талин нападението е било поръчано от руската служба за военно разузнаване, известна като ГРУ.

Естонските власти представят случая като посегателство срещу компания от отбранителния сектор. От Москва обаче отричат всякаква връзка с инцидента, а Кремъл не приема твърдението, че руските служби са поръчали нападението.

Песков разкритикува и планираното затваряне на граничните пунктове. „А що се отнася до подобно решение за затваряне на всички контролно-пропускателни пунктове и гранични пунктове – това е все едно Естония да изгражда стена“, каза той.

„Както показва историята, много държави са изграждали стени, но това не е донесло нищо добро на онези, които ги издигнали“, добави говорителят на Кремъл.

Така спорът между Талин и Москва се пренася и върху режима на движение през общата им граница. Естония е посочила 1 декември като дата за затваряне на пунктовете, докато Русия отхвърля както обвиненията за опита за палеж, така и свързаната с него аргументация за граничната мярка.