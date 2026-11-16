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Русия нанесе 116 удара по енергетиката на Украйна само за седмица
  Тема: Украйна

Русия нанесе 116 удара по енергетиката на Украйна само за седмица

16 Ноември, 2026 13:47 582 5

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Общо 161 инцидента са довели до повреда на енергийна и нафтогазова инфраструктура, съобщи украинското Министерство на енергетиката

Русия нанесе 116 удара по енергетиката на Украйна само за седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е атакувала 116 пъти украинската енергетика и нафтогазовия сектор през последната седмица. При атаките са регистрирани общо 161 инцидента, довели до повреда на енергийна и нафтогазова инфраструктура.

Данните са представени от първия заместник-министър на енергетиката на Украйна Артьом Некрасов по време на брифинг за оперативната ситуация в енергийната система.

„През последната седмица Русия целенасочено атакува украинската енергетика и нафтогазовия сектор 116 пъти. Общо са регистрирани 161 инцидента, довели до повреда на енергийна и нафтогазова инфраструктура“, заяви Артьом Некрасов.

Спрямо предходната седмица броят на отчетените атаки е по-нисък с 12. Тогава украинските власти са съобщили за 128 целенасочени атаки срещу енергийния и нафтогазовия сектор.

Намаление има и при общия брой инциденти. За предходната седмица са били регистрирани 219 случая, довели до повреда и унищожаване на обекти от енергийната и нафтогазовата инфраструктура. Това са с 58 инцидента повече от отчетените през последните седем дни.

В представените данни не са посочени конкретните засегнати обекти, районите на атаките или размерът на материалните щети. Не е уточнено и какъв е бил ефектът върху производството, преноса и снабдяването с електроенергия и горива.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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