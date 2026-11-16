Москва: Украйна извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната

Украйна е извършила най-мащабната си среднощна атака с дронове срещу Русия от началото на войната през 2022 г., показват данни на руското Министерство на отбраната, публикувани днес, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според Москва руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона в 16 региона.

Още новини от Украйна

Това надхвърля предишния рекорд от 1254 дрона, отчетен на 29 октомври, и е част от тенденцията за увеличаване на мащаба и честотата на украинските атаки с дронове от лятото до есента.

Руското Министерство на отбраната съобщи още, че силите за противовъздушна отбрана са свалили част от украинските дронове над Крим - полуострова в Черно море, който беше превзет и анексиран от Русия през 2014 г.

Според министерството дронове са били свалени и над акваториите на Азовско и Черно море.

Назначеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов по-рано днес заяви, че Украйна е нанесла удар по моста, свързващ Кримския полуостров с руския Краснодарски край в Южна Русия. Впоследствие Кремъл добави, че щетите са незначителни, а движението на автомобилите е временно преустановено. Влаковете са продължили да се движат по разписание, уточниха от руското Министерство на транспорта.

От края на октомври Украйна значително засили и атаките си срещу руски петролни рафинерии. Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че при тези удари е бил изваден от строя над половината от капацитета на Русия за преработка на петрол.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди по независим път тази информация.