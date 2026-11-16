Руски удари по Днипро: 22-годишна жена загина, 13 души са ранени

При руски удари по Днипро и Днепропетровска област е загинала 22-годишна жена, а 13 души са ранени. На още 16 души е оказана медицинска помощ на място.

Началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа съобщи, че атаките са започнали още сутринта и са били извършени с ударни безпилотни летателни апарати и боеприпаси, наричани „Бандероли“.

„За съжаление, има попадения по цивилни обекти. Имаше попадение и по пътно платно, където е имало струпване на автомобили. В резултат на тази атака загина 22-годишна жена, а 13 души бяха ранени“, заяви Ганжа.

10 от пострадалите остават в болници. Двама мъже на 26 и 47 години са в тежко състояние. И двамата са с черепно-мозъчни травми.

Сред ранените е и 16-годишно момче, което ще се лекува амбулаторно. По-рано беше съобщено и за попадение по предприятие от хранителната промишленост в Днипро.

Украинските власти не са посочили допълнителни данни за състоянието на останалите хоспитализирани или за размера на щетите по цивилната инфраструктура.

Източници: ukrinform.ua