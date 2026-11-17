Политическата воля и широкият обществен консенсус в страните кандидатки са ключови условия за успешното разширяване на Европейския съюз. Това заяви българският външен министър Велислава Петрова на Годишния форум на ЕС по разширяването в Брюксел.

„Ключови условия за успешното разширяване на ЕС са политическата воля и широкият обществен консенсус в страните кандидатки“, подчерта Петрова. Тя участва в дискусионния панел „Готови за един по-голям Съюз“ заедно с представители на Ирландия, Испания и Литва.

Напредък според извършените реформи

Позицията на България е, че процесът трябва да се основава на собствените заслуги на всяка страна кандидатка. Според Петрова напредъкът следва да се оценява индивидуално, като се отчитат постигнатите резултати и изпълнението на необходимите реформи.

Тя посочи, че разширяването създава възможности както за кандидатстващите държави, така и за настоящите членове на ЕС. Сред очакваните ефекти са икономически растеж, по-тясно сътрудничество и по-интензивен обмен между обществата.

Като важни предпоставки за развитието на процеса външният министър открои добросъседските отношения, сигурността и стабилността. Тя припомни, че европейската перспектива на Западните Балкани е получила нов политически импулс по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Позиция за преговорите за Украйна

По време на посещението си в Брюксел Петрова коментира и преговорите за мир в Украйна. По думите ѝ те трябва да продължат, а Европа трябва да участва активно, тъй като предоставя значителна финансова и военна помощ на украинската страна.

„Преговорите за Украйна трябва да продължат и Европа трябва да участва активно, защото дава най-много помощ на украинската страна - финансова и военна“, каза Петрова.

Според външния министър Европа трябва да има място на масата на преговорите. В основния си акцент от форума по разширяването тя свърза напредъка на страните кандидатки с политическата готовност, подкрепата на обществото и реалното изпълнение на реформите.

Източници: bta.bg