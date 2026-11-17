Руската противовъздушна отбрана е унищожила 93 безпилотни летателни апарата, летели към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Данните са за атаката, започнала през нощта срещу 17 ноември. По думите му на местата, където са паднали отломки, работят аварийни и спасителни екипи.

„Унищожени са още 18 вражески безпилотни летателни апарата, летели към Москва. На мястото на падането на отломките работят специалисти от аварийните служби“, написа Собянин в свое съобщение, цитирано от „Интерфакс“.

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Броят на съобщените унищожени дронове се увеличаваше на няколко етапа. Първоначално бяха обявени 23 апарата, след това 35 и 75, а в последното съобщение на московския кмет броят достигна 93. От руските власти не са публикувани данни за дронове, достигнали цел в самата столица.

Ограничения на полетите

Атаката доведе до прекъсвания в работата на московските летища. „Росавиация“ първоначално въведе ограничения за приемането и излитането на самолети на летищата „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“. По-късно ограниченията на „Шереметиево“ бяха отменени, докато на „Домодедово“ беше въведен временен режим заради изискванията за безопасност на полетите.

Към последните съобщения няма потвърдени данни за загинали или ранени при нощната атака. Не е съобщено и за пряко попадение в жилищна или критична инфраструктура в Москва. Руските власти определят летателните апарати като украински. Украинската страна не е поела публично отговорност за атаката.

Втора поредна нощ с атаки

Новата атака последва мащабните въздушни удари от 15 и 16 ноември. Тогава Собянин съобщи, че около 600 безпилотника са летели към Московския регион в периода от 17:00 часа на 15 ноември до 08:00 часа на 16 ноември. Според него по-голямата част са били унищожени на далечни подстъпи, а 191 са били неутрализирани при приближаването към столицата.

Руското министерство на отбраната съобщи отделно, че при предходната масирана атака са били прихванати 1336 украински дрона над различни райони на Русия. Твърденията за броя на унищожените апарати и за щетите не могат да бъдат независимо проверени, а съобщенията на руските власти не съдържат пълна информация за местата на падане и нанесените поражения.

Източници: interfax.ru, apnews.com