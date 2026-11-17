Кримският мост е атакуван повторно през нощта срещу 17 ноември, съобщи Сергей Аксьонов, назначен от Русия ръководител на окупирания Крим. По думите му движението по съоръжението е временно спряно. Аксьонов призова жителите и гостите на полуострова да не пътуват към моста, докато не бъде дадена допълнителна информация.

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев отправи същата препоръка към хората, които планират да пътуват към континентална Русия. По данни на оперативния център автомобилното движение е прекъснато от 23:54 часа московско време на 16 ноември. След новата атака не е публикувана официална оценка на щетите, а за пострадали няма потвърдени данни.

Втора атака за по-малко от денонощие

Предишният удар по Кримския мост беше на 16 ноември. Тогава движението беше прекъснато за около 17 часа, след което бе възстановено в реверсивен режим. Влаковете са продължили да се движат по железопътната част на съоръжението, съобщи Асошиейтед прес.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи щетите от първата атака като „незначителни“. Руските власти заявиха, че мостът е устоял и че ремонтните дейности могат да започнат бързо. Вицепремиерът Марат Хуснулин съобщи, че са събрани проектанти, строители и необходимите ресурси за възстановяването.

Украинската медия TSN публикува сателитни изображения, за които твърди, че показват повреди по пътното платно на най-малко две места и деформация на аркова конструкция. Тези твърдения не са потвърдени от руските власти чрез публична техническа експертиза. Разминаването между официалната руска оценка и публикуваните сателитни данни означава, че реалният размер на щетите от първата атака остава неустановен.

Очаква се руските власти да съобщят дали новата атака е нанесла допълнителни щети и кога ще бъде възможно възстановяване на преминаването.

Кримският мост е дълъг около 19 километра и свързва Краснодарския край с Крим. Той има отделни автомобилна и железопътна част и е ключов маршрут за придвижването на хора, товари и доставки към полуострова. Украинските власти не са поели официално отговорност за новата атака.

Източници: apnews.com, interfax-russia.ru, tsn.ua