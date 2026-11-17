Четвърти петролен танкер е попаднал на мина в района на Ормузкия проток в рамките на 24 часа, съобщиха иранските военноморски сили. По данни на иранската държавна телевизия плавателният съд е навлязъл в зона, определена като ограничена, с изключени навигационни и предавателни системи, след което е избухнал пожар.

Иранската страна твърди, че танкерът е получил сериозни повреди по корпуса. Не са съобщени името и флагът на кораба, нито има потвърдени данни за жертви или ранени при този инцидент.

Паралелно с това британската агенция United Kingdom Maritime Trade Operations съобщи за отделна атака срещу танкер на около 7 морски мили северно от Хасаб, на оманския полуостров Мусандам. Според съобщението плавателният съд е бил обездвижен, а в машинното отделение е избухнал пожар.

„Трета страна съобщи за атака срещу танкер, преминаващ през Ормузкия проток, при която плавателният съд е бил обездвижен и е избухнал пожар в машинното отделение“, посочи UKMTO.

Агенцията съобщи, че екипажът на танкера край Хасаб е невредим. Тя не посочи какво оръжие е използвано и не свърза този инцидент с твърдението на Иран за морска мина. Информацията за атаката е получена от трета страна, а не директно от екипажа на плавателния съд.

Различни версии за ударите срещу танкери

По-рано на 16 ноември UKMTO съобщи и за друг танкер, който е бил ударен от неизвестен снаряд при излизане от Ормузкия проток. Според британската агенция и този инцидент е причинил пожар в машинното отделение.

Така иранската версия за четвърти танкер, ударен от мина, и съобщенията на UKMTO за атаки с неизвестни средства описват различни случаи. Самостоятелно потвърждение на твърдението, че последният танкер е попаднал на мина, не е оповестено.

Агенция Асошиейтед прес съобщи, че Иран е заявил за три танкера, запалили се след удар в морски мини, докато британският морски монитор е докладвал за четвърти плавателен съд, поразен от снаряд. Разминаването отразява различните версии за причините за пожарите и повредите по корабите.

Ормузкият проток остава зона с висок риск за търговското корабоплаване. Към момента не са обявени имената на засегнатите кораби, размерът на щетите или срок, в който плавателните съдове могат да възобновят преходите си.

Източници: apnews.com, arabnews.com, gcaptain.com