Трети американски самолетоносач пристигна в Близкия изток и вече действа в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ (CENTCOM). Съобщението беше потвърдено от CENTCOM, а корабът е USS Theodore Roosevelt.

Самолетоносачът е достигнал региона в неделя, 15 ноември. С пристигането му броят на американските самолетоносачи в Близкия изток нарасна до три - USS Theodore Roosevelt, USS George H.W. Bush и USS George Washington.

Три ударни групи в един регион

USS Theodore Roosevelt е напуснал Сан Диего през септември заедно с други военни кораби. USS George H.W. Bush е в региона от април, а USS George Washington пристигна през август.

„Самолетоносачът в момента действа в зоната на отговорност на CENTCOM като част от планирано разполагане“, заяви американското Централно командване.

Според данни на ВМС на САЩ американското военноморско присъствие в Арабско море включва 13 разрушителя, два крайцера и един кораб от крайбрежния боен флот. Още два разрушителя се намират в Червено море. Вашингтон пост съобщава, че всеки от трите самолетоносача разполага с близо 5000 моряци и десетки бойни самолети.

Разполагането на три американски ударни групи със самолетоносачи в Близкия изток е рядкост. Подобна концентрация е имало и през април 2026 г., което според Асошиейтед прес е било първият такъв случай от 2003 г.

Още войски и кораби по пътя към региона

USS Theodore Roosevelt е част от по-голяма ударна група, към която е включена и десантната група USS Makin Island. Тя се състои от десантните кораби USS John P. Murtha и USS Anchorage и превозва около 2000 морски пехотинци. Към момента корабите от тази група все още не са достигнали Близкия изток.

Пристигането на самолетоносача съвпада с продължаващия повече от осем месеца конфликт между САЩ и Иран. Американските сили поддържат морска блокада на иранското корабоплаване, докато преговорите за прекратяване на войната остават блокирани заради разногласия по ядрената програма на Техеран и условията за отваряне на Ормузкия проток.

Иранската държавна телевизия съобщи, че три петролни танкера са се запалили след попадане на морски мини. Британската организация за морски търговски операции съобщи отделно, че снаряд е поразил друг танкер в протока, предизвиквайки пожар в машинното отделение. Не са съобщени жертви.

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че САЩ са готови да нанесат нови удари по Иран, но същевременно заяви, че войната е „приключила във военно отношение“. Пристигането на USS Theodore Roosevelt увеличава американския военен ресурс в региона, без да означава само по себе си решение за възобновяване на мащабните бойни действия.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, arabnews.com