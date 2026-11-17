Постоянното представителство на Русия към Европейския съюз обвини Брюксел в двойни стандарти след новото разширяване на санкциите срещу Москва. Повод за реакцията стана и изявление на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас за възможното използване на данни за руски военнослужещи при бъдещи ограничения.

На 16 ноември Съветът на ЕС наложи санкции на 12 физически лица и 101 юридически лица. Сред тях са близо 50 руски банки и финансови институции, компании от нефтения и енергийния сектор, както и фирми и бизнесмени, свързани със сенчестия флот на Русия. В списъка попадат още едноличният собственик на Wildberries и лице, контролиращо мажоритарен дял в платформата Ozon.

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На същата дата ЕС добави 30 физически лица и две юридически лица към санкционния режим за дестабилизиращи действия и кибератаки. Съветът посочи, че сред новите санкционирани са московската компания Social Design Agency, 24 нейни служители и хакерската група NoName057(16).

Спорът за данните на руски военнослужещи

По време на пресконференция Калас заяви, че Русия съхранява данни за хората, участвали във войната, и че достъпът до тях вероятно е сравнително лесен, тъй като информацията е цифровизирана. Изявлението беше направено в отговор на въпрос за възможна забрана за влизане в ЕС на руски бивши и настоящи военнослужещи. Калас уточни, че обсъжданията по мярката продължават и че тя може да бъде включена в подготвяния 22-ри пакет санкции.

Руската мисия представи думите ѝ като предложение за използване на разузнавателните възможности на държавите от ЕС за получаване на лични данни на руски военнослужещи. В изявлението се твърди, че подобен подход би бил незаконен и дискриминационен.

Позоваване на европейските правила

„Брюксел става все по-селективен в спазването на правните принципи, които сам провъзгласява, и следва политика на двойни стандарти“, заяви руската мисия.

Москва се позова на Регламент (ЕС) 2018/1725, който урежда обработването на лични данни от институциите, органите и агенциите на ЕС. Регламентът изисква данните да се обработват законосъобразно, добросъвестно и за конкретни цели. Член 8 от Хартата на основните права на ЕС също гарантира защитата на личните данни и изисква обработването им да се извършва за определени цели и на правно основание.

Руската страна обаче не посочи конкретно решение на ЕС, с което да е започнало събиране или обработване на лични данни на руски военнослужещи по описания от нея начин. Потвърдено е единствено, че въпросът за ограниченията спрямо руски бивши и настоящи военнослужещи се обсъжда на равнище ЕС.

„Потвърждаваме, че последните незаконни антируски действия на Европейския съюз ще получат необходимия отговор от нашата страна“, заяви руската мисия.

Санкциите, приети на 16 ноември, предвиждат замразяване на активи и забрана за предоставяне на средства или икономически ресурси на включените в списъците лица и организации. За физическите лица е в сила и забрана за пътуване до ЕС.

Източници: consilium.europa.eu, eeas.europa.eu, eur-lex.europa.eu