11 037 мигранти са пристигнали на Канарските острови през първите 15 дни на ноември, показват данни на испанското Министерство на вътрешните работи. Те са достигнали архипелага с 106 плавателни съда, като повечето са пристигнали на малкия остров Ел Йеро.

Само на 14 ноември са били спасени 1580 души от 15 лодки. Това е най-високият дневен брой, отчитан по атлантическия миграционен маршрут. На следващия ден са пристигнали още 1467 мигранти.

Рязкото увеличение натовари приемните центрове, транспорта и здравните услуги на островите. Ел Йеро има малко над 12 000 жители, а повече от 9000 души са пристигнали там през първата половина на ноември. Местните власти определиха ситуацията като извънредна и поискаха ускорено преместване на мигранти към други части на Испания.

Ръст след по-слабо начало на годината

От началото на 2026 г. до 15 ноември на Канарските острови са пристигнали 24 364 души. Това е с 65,9% повече спрямо същия период на 2025 г., когато са регистрирани 14 690 пристигания. През октомври островите са приели 6194 мигранти.

Данните показват рязка промяна в тенденцията. През първата половина на годината пристиганията са били по-малко спрямо предходната година, но потокът се е увеличил значително през есента. По маршрута от Западна Африка към Канарите преминаването често отнема дни или седмици и е сред най-опасните миграционни пътища към Испания.

Към средата на ноември регионалното правителство на Канарските острови се грижи за 3313 непридружени непълнолетни мигранти. Само през първите 16 дни на месеца към системата са добавени 835 души.

Испанското правителство обяви миграционна извънредна ситуация на 10 ноември. Мадрид отпусна 15,18 милиона евро за разширяване на приемния капацитет и преместване на хора от островите, както и още 1 милион евро за Червения кръст.

Пет държави подготвят център в Руанда

На фона на натиска по външните граници на Европейския съюз Австрия, Дания, Германия, Гърция и Нидерландия обявиха планове за център в Руанда. В него ще бъдат изпращани хора, чиито молби за убежище са окончателно отхвърлени и които са изчерпали законовите възможности да останат в ЕС.

Австрийският канцлер Кристиан Щокер заяви, че първият център може да бъде създаден през 2027 г. Министърът на имиграцията на Дания Мортен Бьодсков посочи, че пълното споразумение с Руанда се очаква да бъде договорено през следващите няколко месеца.

„Най-важният брой е броят на хората, които никога няма да видим, защото се надяваме да не тръгнат към Европа“, заяви датският премиер Мете Фредериксен.

Руандският вътрешен министър Венсан Бирута каза, че страната ще даде „втори шанс“ на хората, които вече нямат право да останат в Европа. Според него те ще могат доброволно да се върнат в държавите си, да се интегрират в Руанда или да се преместят в друга страна, в която имат право да живеят.

Окончателно споразумение все още няма. Агенцията на ООН за бежанците заяви, че участва в разговори за съответствието на процедурата с международното право, но не е подписала договор с петте държави. Правозащитни организации предупредиха, че прехвърлянето на мигранти в трети държави може да затрудни контрола върху спазването на човешките им права.

Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, diariolibre.com