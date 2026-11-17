Трима полски младежи са задържани по подозрение, че са подготвяли терористични престъпления и са били свързани с международна неонацистка мрежа. Задържаните са двама 17-годишни и един 16-годишен, съобщи Томаш Шемоняк, министърът, който координира работата на полските служби за сигурност.

„Тийнейджърите не само са пропагандирали нацистка и фашистка идеология, но вече са предприемали действия към извършване на терористични престъпления“, заяви Шемоняк.

Обсъждали взривно устройство и оръжие

По данни на Регионалната прокуратура в Гданск двамата 17-годишни са обменяли съобщения чрез интернет приложения за изработване на взривни устройства, преработване на оръжия и производство на пиротехнически материали. При претърсване на помещение, използвано от един от тях, служители на Агенцията за вътрешна сигурност са иззели химически вещества, които могат да бъдат използвани при изработването на взривни вещества.

Прокуратурата твърди, че в началото на август двамата са обсъждали как да направят взривно устройство, как да се снабдят с необходимите вещества и как то да бъде използвано в жилищна сграда, в която живее техен познат.

Единият 17-годишен е обвинен за притежание на самоделно взривно устройство, опит да преработи въздушно оръжие в огнестрелно и разпространяване на съдържание, подбуждащо към омраза по национален признак. Другият е обвинен за участие в организирана група, насочена към извършване на терористични престъпления, притежание на нацистка пропаганда и подготовка за изработване на взривно устройство.

Разследването продължава

16-годишният е обвинен за участие в групата, пропагандиране на тоталитарна идеология онлайн и подбуждане към нападение срещу друг човек заради расата му. Имената на задържаните не се съобщават.

Съдът е оставил двамата 17-годишни в предварителен арест. 16-годишният е настанен в специализирано учреждение за непълнолетни. Решенията са взети в рамките на разследване, което се води от Регионалната прокуратура в Гданск съвместно с Агенцията за вътрешна сигурност.

Прокуратурата съобщи, че проверката продължава и има за цел да установи дали са замесени и други хора, както и пълния обхват на престъпленията, които според обвинението са били планирани. Към момента няма данни за извършен атентат от задържаните или за пострадали при действията на службите.

Според полските власти младежите са проявявали интерес към международна неонацистка организация, свързвана от прокурорите с пропаганда на омраза срещу евреи, имигранти, чернокожи хора, ЛГБТ общността, политици и служители на службите за сигурност. Името на организацията не е посочено публично.

Източници: internazionale.it, polskieradio.pl, notesfrompoland.com