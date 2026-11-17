Американската визия за бъдещето на Украйна след края на войната се основава на три стълба – надеждни гаранции за сигурността, перспектива за членство в Европейския съюз и цялостна програма за икономическо възстановяване. Това заяви специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър в публикация в социалната мрежа X.

„През последната година постигнахме значителен напредък в развитието на тази визия“, написа Къшнър. По думите му първият елемент трябва да осигури на Украйна силни и надеждни гаранции срещу бъдеща агресия. Вторият предвижда път към членство в ЕС, който да закрепи дългосрочното европейско бъдеще на страната.

Третият стълб е план за следвоенен икономически просперитет. Той се разработва съвместно с европейски партньори, Световната банка и други организации и е насочен към възстановяването на Украйна, подкрепата за критичната инфраструктура и дългосрочния икономически растеж. Къшнър представи програмата като част от усилията за изграждане на „суверенна, сигурна и просперираща страна, свободна да определя собственото си бъдеще“.

Мирното споразумение трябва да бъде прието от Москва и Киев

Къшнър подчерта, че окончателното мирно споразумение не може да бъде наложено едностранно. „Всяко окончателно мирно споразумение трябва да бъде договорено от Русия и Украйна“, заяви той, като добави, че остават важни предизвикателства и че ще бъдат необходими трудни решения. Според него Вашингтон продължава да работи в координация с Русия, Украйна и Европа.

Американският пратеник посочи още, че НАТО ще остане основен стълб на европейската сигурност. Вашингтон и европейските държави обсъждат укрепване на съществуващите институции и споразумения, както и механизми за военна комуникация, предотвратяване на опасна ескалация и деескалация.

Разговорите продължават, но пробив още няма

Изявлението на Къшнър дойде след поредица от разговори с руски представители, украинския президент Володимир Зеленски и европейски партньори. В консултациите са участвали съветници по националната сигурност от Германия, Франция, Великобритания, Полша и Италия, както и представители на ЕС и НАТО.

Миналата седмица в Абу Даби се проведоха първите американски посреднически разговори между Русия и Украйна от февруари. Двудневната среща беше посветена основно на хуманитарни въпроси, възможна размяна на пленници и гаранции за сигурността, но не доведе до по-широко мирно споразумение. За следващ кръг разговори все още няма обявена дата.

Зеленски заяви, че Киев обсъжда цялостен пакет, който може да включва конкретни гаранции от НАТО и ЕС, подкрепа за украинската армия, финансови ангажименти и план за възстановяване. Украинският президент обаче предупреди, че разговорите за нова европейска архитектура за сигурност не трябва да се използват за отслабване на НАТО, промяна на границите или признаване на окупирани територии за руски.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, cbsnews.com