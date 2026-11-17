Балистични удари бяха нанесени по Киев и град Смила в Черкаска област в рамките на няколко часа. В столицата са регистрирани предварителни попадения в Северния и Южния мост, а в Смила са травмирани трима души.

Взривовете в Киев са чути вечерта на 16 ноември. Кметът Виталий Кличко съобщи, че градът е подложен на балистична атака и призова жителите да останат в укрития. По-късно той посочи, че според предварителната информация има попадения в двата моста.

„В столицата работят силите на противовъздушната отбрана. Киев е подложен на балистична атака. Намирайте се в укритията“, заяви Кличко.

След полунощ кметът съобщи и за повредени системи на критичната инфраструктура. В някои райони са отчетени прекъсвания на водоснабдяването и топлоснабдяването. Не са публикувани потвърдени данни за жертви при удара по столицата.

Трима травмирани в Смила

В нощта срещу 17 ноември балистичен удар е нанесен по Смила в Черкаска област. Началникът на областната военна администрация Игор Табурец съобщи, че по предварителна информация трима души са получили травми.

„Посред нощ Русия нанесе балистичен удар по Смила. Последиците за инфраструктурата в момента се уточняват. По предварителна информация трима души са травмирани“, заяви Табурец.

По думите му медиците оказват необходимата помощ на пострадалите. Към момента няма потвърдени подробности за характера на травмите или размера на щетите в града.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua